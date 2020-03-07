Герат, Афганистан, 7 марта, 2020, 12:11 — ИА Регнум. Как минимум семь человек погибли, ещё 17 получили ранения в результате атаки, совершённой неизвестными в провинции Герат на западе Афганистана. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба губернатора провинции.

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Нападение на людей произошло в ночь с 6 на 7 марта в деревне Хваджа Нур. Неизвестными были убиты семь человек, включая детей. Ещё 17 человек были госпитализированы в медицинские учреждения.

Ответственность за нападение до настоящего времени ни одна из террористических организаций на себя не взяла.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке на место проведения церемонии с участием высокопоставленные лиц Афганистана, включая главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу. При обстреле из ракет и пушек погибли не менее 27 человек, десятки получили ранения. По данным агентства Reuters, ответственность за атаку взяла на себя террористическая радикальная организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).