Тюмень, 7 марта, 2020, 11:18 — ИА Регнум. Тюменские пожарные вручили более 100 тюльпанов землячкам, поздравляя с Международным женским днём. Вместе с цветами тюменки получили памятки с противопожарными рекомендациями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области Акция «Вам,любимые» в Тюмени

Весенняя поздравительная акция «Вам, любимые!» прошла в Тюмени под музыку в исполнении духового оркестра Главного управления МЧС России по Тюменской области у торгового центра «Гудвин».

Акция «Вам, любимые!» проводится с 2014 года и тюменские пожарные стараются организовать её каждый раз в необычном формате. Раньше использовали американскую пожарную машину, раритетный советский автомобиль. В 2020 году в акции приняли участие дети в ретро-форме огнеборцев — делается всё это, чтобы порадовать прекрасную половину человечества.

И на этот раз тюменки лучезарно улыбались, умилялись мальчишкам в красивых сияющих шлемах пожарных прошлого века, а девочки, смущаясь, принимали цветы. Пожарные Тюмени показали, что они не только суровые спасатели, но и умеют быть галантными мужчинами.