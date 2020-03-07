Калуга, 7 марта, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Жители Калужской области получили в 2019 году банковские кредиты на сумму 100,2 млрд рублей (рост на 14,4% по сравнению с 2018 годом). Из них 22,7 млрд рублей пришлось на ипотечные жилищные кредиты. Об этом 7 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жилищный кредит

Объемы выдачи ипотечных жилищных кредитов за год снизился на 8,4%. При этом в регионе сохраняется высокое качество обслуживания своих обязательств ипотечными заемщиками. Так, 98,9% из них вовремя вносят платежи.

«Банки стремятся выдавать кредиты надежным заемщикам. Применение показателя долговой нагрузки может снизить риски, связанные с ситуациями, когда люди берут на себя заведомо неисполнимые обязательства. Если такой показатель у конкретного человека составляет 50% и более, он не потеряет доступ к кредитованию, но банки подходят к таким заемщикам избирательно», — сказала Ирина Карлаш.

Напомним, снижение ключевой ставки в 2019 году привело к последовательному уменьшению ставок в кредитных учреждениях Калужской области, а с октября 2019 года согласно решению регулятора кредиторы обязаны учитывать (ПДН) клиента, то есть соотношение его долгов к доходам. Кстати, совокупная сумма задолженности c долгов калужан по всем видам кредитов составила в 2019 году 133,3 млрд рублей.