Москва, 7 марта, 2020, 10:45 — ИА Регнум. Около 300 специалистов, обеспечивающих запуски российских ракет-носителей, вернутся в Россию с космодрома «Куру» во французской Гвиане. 7 марта об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Philippe Semanaz Космодром Куру

По данным издания, космодром «Куру» уже практически в полном составе покинул персонал французской компании-оператора запусков Arianespace. Отмечается, что специалисты покидают Гвианский космический центр из-за нескольких случаев заражения коронавирусом, выявленных в соседнем населённом пункте.

Сообщается, что около 300 специалистов российского боевого расчёта вернутся в Россию из Гвианы в понедельник. Перед отъездом российские специалисты завершат операции по переносу запуска ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником Falcon Eye 2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Arianespace объявили о переносе запуска российской ракеты «Союз-СТ» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат».