Амстердам, 7 марта, 2020, 09:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 6 марта заявил, что власти страны не намерены забрать из греческих лагерей несовершеннолетних детей-беженцев. Его заявление стало ответом на предложения ряда общин принять у себя таких детей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Рютте подчеркнул, что Нидерланды вносят свою лепту в усилия по облегчению положения беженцев в Греции. Он указал, что Европейская Комиссия рассматривает дополнительные меры в этом направлении. Рютте заявил, что этого достаточно и что перевоза беженцев в Нидерланды не будет.

Ранее три гуманитарные организации обратились к общинам Нидерландов с просьбой приютить 500 детей, которые находятся в греческих лагерях без родителей и родственников. Семь общин, в т.ч. Лейден, Амстердам, Зволле и Утрехт выразили готовность принять у себя таких детей.