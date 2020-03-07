Амстердам, 7 марта, 2020, 09:00 — ИА Регнум. В последней процесса над т.н. утрехтским стрелком 6 марта его адвокат Андре Сеебрехтс попросил для своего клиента длительного тюремного заключения и принудительного лечения.

Rennett Stowe Тюрьма

Сеебрехтс, назначенный судом в защитники обвиняемого Гёкмена Таныша, заявил, что пожизненное заключение, на котором настаивает прокуратура, практически лишает его клиента возможности выйти на свободу.

Осуждённые на пожизненное заключение по истечению 25 лет имеют право попросить пересмотра вердикта суда. Однако Таныш, по словам Сеебрехтса, вряд ли может на это рассчитывать в виду его психических проблем.

Кроме того, адвокат напомнил, что судмедэкспертиза установила у Таныша умственную отсталость. По его мнению, это должно повлечь за собою уменьшение назначаемого ему тюремного срока. Поэтому он попросил приговорить Таныша к длительному тюремному сроку, после чего он должен подвергнутся принудительному лечению. Таким образом, он мог бы через 25 лет получить возможность на реинтеграцию в общество.

Сам Таныш не присутствовал в зале суда во время выступления своего адвоката. После того как он плюнул в председателя суда, который он отказывается признавать, он в третий раз на этой неделе был выведен из зала суда.

20 марта суд вынесет приговор.