Женева, Швейцария, 7 марта, 2020, 08:33 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения не питает надежд относительного того, что коронавирус исчезнет с наступлением лета, как это обычно происходит с вирусом гриппа. Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

По словам Райана, на данный момент нет никаких оснований предполагать, что с наступлением лета распространение вируса COVID-2019 прекратится, и эпидемия сойдет на нет. Конечно, такое развитие событий было бы подарком судьбы, но нельзя на него рассчитывать — с коронавирусом надо бороться уже сейчас всеми доступными средствами.

«Это ложная надежда, что вирус просто исчезнет летом, как грипп. Мы надеемся, что так произойдет, но это будет подарком судьбы. Но мы не можем делать такое предположение. В настоящий момент у нас нет оснований предполагать, что так произойдет», — сказал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в самом конце 2019 года. Эпицентром стал город Ухань на реке Янцзы. Китайские власти предприняли беспрецедентные меры противодействия коронавирусу, предписав своим гражданам в зараженных районах не покидать жилища без крайней необходимости.

Тем не менее коронавирус распространился и в другие страны. Наибольшие очаги за пределами Китая зарегистрированы в Иране и Италии.

Сейчас общее число заболевших во всем мире перевалило за 100 тыс. человек. Скончались порядка 3,4 тыс. человек.