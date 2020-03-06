В Калуге обсудили проект «Генеральная уборка»
Калуга, 6 марта, 2020, 16:06 — ИА Регнум. 5 марта состоялось заседание совета по территориальному общественному самоуправлению при Городской управе Калуги.
В заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов, депутаты Городской думы, руководители подразделений Городской управы и председатели территориальных общин города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе заседания обсуждался проект «Генеральная уборка», предусматривающий поквартальное приведение города в порядок. В рамках проекта предусмотрена уборка мусора, ямочный ремонт, опиловка крон и снос аварийных деревьев. Помимо этого, будут созданы планы микрорайонов, разработка которых пройдет на основе предложений самих горожан.
Депутат Городской думы, руководитель Ассоциации ТОС Эльвира Капитонова рассказала об основных направлениях реализации проекта, подчеркнув, что территориальные общины проводят большое количество субботников и активно участвуют в работе по благоустройству и озеленению, но благодаря проекту «Генеральная уборка» эта работа выйдет на новый уровень и будет проводиться системно и последовательно. Депутат Городской думы Татьяна Коняхина поделилась опытом работы возглавляемой ей территориальной общины «Содружество».
Глава городского самоуправления Александр Иванов затронул вопрос содержания детских и спортивных площадок.
Члены совета одобрили проект «Генеральная уборка», рекомендовали ТОСам обсудить его с жителями и представить предложения для участия в проекте. Также был рассмотрен вопрос реализации проектов инициативного бюджетирования. Основной задачей проекта является повышение активности жителей и вовлечение их в решение вопросов местного значения. Жители сами выбирают приоритетные направления благоустройства, разрабатывают проект, который реализуется при их трудовом и финансовом участии.
Территориальным общинам было рекомендовано разъяснить жителям правила участия в конкурсном отборе проектов, а управлению городского хозяйства — оказать содействие инициативным группам в подготовке необходимых документов. Также глава городского самоуправления сообщил членам совета, что в ближайшее время Городской думой будет принято решение о дате празднования в 2020 году Дня территориального общественного самоуправления. День территориального общественного самоуправления планируется провести 22 мая, также в этот день пройдёт региональный форум ТОС.