Калуга, 7 марта, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Выставка на тему «Славные дочери Отечества», посвященная женскому подвигу в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, открылась в преддверии Международного женского дня в калужском объединённом музее-заповеднике, сообщили 7 марта корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры региона.

Admoblkaluga.ru В Калуге открылась выставка на тему «Славные дочери Отечества», посвященная женскому подвигу в годы Первой Мировой и Великой Отечественной войн

На выставке представлены предметы как из фондов музея, так и из частных коллекций. Это медицинские принадлежности Первой мировой и Великой Отечественной войны, экспонаты, отражающие благотворительную деятельность в военные годы, предметы с уникальной историей, принадлежавшие женщинам подполья и труженицам тыла, плакаты, отражающие образ женщины в годы Великой Отечественной войны. Особую часть выставки составили комплекты военной формы и одежды жителей СССР и стран-союзников во Второй Мировой войне, изготовленные мастером исторического костюма Натальей Захаровой из Минска. Экспозиции также знакомят с калужанками-участницами Великой Отечественной войны и их историей. Выставка «Славные дочери Отечества» продлится в калужском музее до 20 мая 2020 года.

«Выставка будет интересна всем посетителям, привлечет внимание жителей к подвигам женщин в военные годы. В юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне особенно важно ознакомиться подрастающему поколению с данной выставкой. Подвиг женщин в период войны достоин уважения и вечной памяти потомков», — сказал на открытии выставки министр культуры Калужской области Павел Суслов.