Мурманск, 6 марта, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посвятил сегодняшний день женщинам — с охапкой цветов он ходил по кабинетам министерств и вручал розы их работницам. Кары своего поздравительного «рейда» он опубликовал в своем Instagram.

Комитет по конкурентной политике губернатор врасплох не застал

Приятную миссию губернатор продолжил и вне стен регионального правительства — цветы от главы региона получили женщины, стоявшие на остановке в ожидании общественного транспорта.