Жуков, Калужская область, 6 марта, 2020, 19:38 — ИА Регнум. В Калужской области неблагоприятная экологическая обстановка на реке Протве, сложившаяся из-за сброса сточных вод с очистных сооружений, обслуживаемых ГМП «Энергетик», стала 6 марта темой выездного совещания в городе Жукове. Совещание провела министр природных ресурсов и экологии региона Варвара Антохина с участием главы районной администрации, представителей ГМП «Энергетик» и ОАО «Жуковомолоко», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном ведомстве.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Неочищенные стоки сбрасываются в реку

Участники встречи отметили, что в настоящее время ГМП «Энергетик» организовало работу по разработке дорожной карты, чтобы решить проблемы недостаточно очищенных стоков в реку Протву. Предприятие налаживает отладку технологических процессов на очистных сооружениях. Деятельность ГМП «Энергетик находится под контролем межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области. В конце 2019 года контрольным органом ГМП «Энергетик» были выданы предписания об устранении нарушений до конца июля 2020 года.

Специалистами министерства природных ресурсов и экологии области 22 января 2020 года был проведён рейдовый осмотр реки Угодки на территории Жуковского района. В результате осмотра установлено, что из смотрового канализационного колодца на самотечном коллекторе АО «Жуковомолоко» обнаружены следы сброса сточных вод на рельеф местности и далее в реку Угодку. Аккредитованной лабораторией был произведен отбор проб сточной воды на данном участке. По результатам лабораторного исследования выявлено превышение нормативных показателей в стоках. В настоящее время проводятся надзорные мероприятия по привлечению виновных лиц к ответственности. Сброс сточных вод из канализационного смотрового колодца устранен.