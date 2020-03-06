Челябинск, 6 марта, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Сотрудники УФССП России по Челябинской области поучаствовали в акции «Вам, любивые» в преддверии 8 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

УФССП по Челябинской области

Приставы поджидали дам внутри южного автовокзала и на привокзальной площади. Работники поздравляли женщин с наступающим праздником, желали всего наилучшего и дарили им цветы.

«Наряду с поздравлениями представители службы судебных приставов еще раз напоминали о возможности легко и быстро узнавать о долговых обязательствах», — уточняют в ведомстве.

Для информирования жителей был также организован праздничный мобильный пункт, где можно было получить консультацию по профильным вопросам.

Женщины же в ответ благодарили представителей УФССП за внимание и «созданное весеннее настроение».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта мужчины традиционно поздравляют дорогих и милых дам с Международным женским днём.