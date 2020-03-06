Кострома, 6 марта, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Костромские экологи сомневаются в отказе от планов возведения целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Строительство предприятия на территории Вологодской области, недалеко от Череповца планирует группа «Свеза».

Рыбинское водохранилище

4 марта глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин рассказал, что не поддержал проект строительства завода. 5 марта письмо против строительства завода премьер-министру Михаилу Мишустину направил секретарь политсовета «Единой России» Андрей Турчак. Однако костромские экологи сомневаются в том, что тема с предприятием закрыта.

Я полагаю, если губернатор Вологодской области согласился на строительство, то в регионе эта тема приветствуется. Строительство ЦБК вступает в противоречие с проектом «Оздоровление Волги». Объемы производства планируются огромные — получит сначала Ярославль, а потом и Кострома. Напомню, что Волга в нашем регионе является источником питьевого водоснабжения. На протяжении 15 лет из-за плохих микробиологических показателей воды Роспотребнадзор не открывает городские пляжи. Мы будем активно следить за ситуацией — сказала глава костромского экологического движения «Во имя жизни» Валентина Ямщикова.

В 2019 году экологи, общественники и политики соседних с Вологодской областью регионов вступили против ЦБК. По их мнению, создание завода может привести к экологической катастрофе в ряде регионов, находящихся ниже по течению Волги.