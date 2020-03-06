Пермь, 6 марта, 2020, 15:33 — ИА Регнум. В Перми участники команды «Молодёжка ОНФ» организуют акции в честь Международного женского дня в образовательных учреждениях. С утра, 6 марта, акция «Ты — прекрасна!» проходит в Пермском техникуме промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина, сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор «Молодёжки ОНФ» в Пермском крае, член регионального штаба ОНФ Дмитрий Варанкин.

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Он отметил, что акцию «Молодёжка ОНФ» проводит уже третий год подряд, в 2020 году акцент сделан на семью. Дизайнеры команды разработали тематические открытки, а участники команды дарят их представительницам женского пола. Так, слоганами открыток стали «Женщина — фундамент счастливой семьи» и «Семейные ценности для женщины — приоритет».

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Утром 6 марта открытки вручали всем девушкам, женщинам, бабушкам на входе в техникум. Днем в ссузе состоится концерт, на котором также педагогам и учащимся будут раздавать открытки.

По словам Дмитрия Варанкина, такой подарок вызывает добрые эмоции и надолго поднимает настроение. Самое главное — это внимание.

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Акция также стартовала в Пермском университете и продлится до самого праздника. Также участники «Молодёжки ОНФ» дарят праздничные открытки своим близким и людям, которые работают в праздничные выходные.