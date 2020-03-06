Нея, Костромская область, 6 марта, 2020, 14:45 — ИА Регнум. С 8-летней девочкой, пропавшей в городе Нея Костромской области, работают психологи. Ребенка нашли в квартире 36-летнего жителя Костромской области, пропавшая была в коробе для белья в диване, стоявшем в комнате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Костромской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM девочка не вернулась домой вечером 4 марта. Ее поиски вели сотрудники областного УМВД, следователи, поисковики «Лиза Алерт». Прочесывался жилой сектор, заброшенные постройки в районе Неи.

УМВД по Костромской области Задержанный

«По версии следствия, 4 марта 2020 года, подозреваемый на автомашине двигался по городу Нее. На обочине дороги он увидел девочку. Остановил автомобиль и с применением физической силы затолкал ребенка в багажник, после чего с места преступления скрылся. Мотивы своего поступка он объяснить так и не смог. Мужчина работал вахтовым методом в столичном регионе, в свободное время занимался частным извозом и проживал один», — рассказали в УМВД России по Костромской области.

В доме подозреваемого был проведен неотложный обыск, девочка была обнаружена в коробе для белья.

«Её незамедлительно осмотрели медицинские работники, телесных повреждений не обнаружено, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Затем следователи передали ребенка родителям. Сегодня с участием подозреваемого проводятся следственные действия, в том числе проверка показаний на месте. С девочкой работает специалист-психолог Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации, прибывшая для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела. Криминалисты следственного управления области производят осмотр электронных устройств, изъятых у подозреваемого», — пояснили в Следственном управлении СКР по Костромской области.

Мотивы действий подозреваемого на данный момент не установлены. Уголовное дело возбуждено по статье «Похищение несовершеннолетнего».