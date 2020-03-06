Тамбов, 6 марта, 2020, 14:44 — ИА Регнум. На Тамбовщине к 2024 году в рамках нацпроекта планируют нарастить объем промышленного экспорта до 108 млн долларов США, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. С этой целью утвержден паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт Тамбовской области».

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Документ разработан областным управлением по развитию промышленности и торговли области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и федерального проекта «Промышленный экспорт». Основная цель регионального проекта — достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических промышленных товаров до 108 млн долларов США в 2024 году. Такой объем планируется достичь за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, реализации отраслевых регуляторных мер и программ ускоренного развития экспорта.

Власти отмечают, что таких «позитивных прогнозов» имеется достаточно оснований. В прошлом году объём экспорта индустриальных отраслей промышленности Тамбовской области в страны СНГ составил 52,9 млн долларов США, что в 4,7 раза больше к уровню 2018 года.

«Наибольший объем экспорта обеспечили ПАО «Пигмент», АО «ЗАВКОМ», АО «ТАМАК», ФКП «Тамбовский пороховой завод», ООО «Гранит-М», — сообщил исполняющий обязанности начальника управления по развитию промышленности и торговли области Руслан Выжанов.

Кроме того, по информации Федеральной таможенной службы России, за 2019 год объем экспорта конкурентоспособной продукции в индустриальных отраслях промышленности Тамбовской области составил 72 млн долларов США. Это на 3,3% выше по сравнению с 2018 годом.

В настоящее время доля экспорта индустриальных отраслей промышленности в общем объеме экспорта Тамбовской области несырьевого неэнергетического составляет 40% и сосредоточена в основном в химическом (55%) и машиностроительном (25%) секторах. Также из Тамбовщины экспортируется продукция деревообрабатывающего, кожевенного производства, изделия из металла и текстиля.