Калуга, 6 марта, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Сумма банковских вкладов жителей Калужской области по итогам 2019 года достигла 163,2 млрд рублей, увеличившись на 9,2%. Об этом 6 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!»

Население региона предпочитает хранить деньги в национальной валюте. Доля рублёвых вкладов по итогам года составила 92%. Средства индивидуальных предпринимателей на счетах в кредитных организациях за 2019 год увеличились в 1,4 раза и составили 4,6 млрд рублей.

«Вклады граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого бизнеса застрахованы государством в размере до 1 млн 400 тыс. рублей. И если у банка возникнут проблемы, деньги обязательно вернут вкладчику — в пределах суммы страхового возмещения. Это максимум, который покрывает система обязательного страхования вкладов. Эта сумма периодически пересматривается на государственном уровне с увеличением в пользу вкладчика», — сказала Ирина Карлаш.