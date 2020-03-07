Война: заминированы выходы из военно-морской базы в Хельсинки. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг
Москва, 7 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 7 марта: заминированы выходы из военно-морской базы в Хельсинки.
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7 марта 1942 года авиация Балтийского флота заминировала выходы из военно-морской базы в Хельсинки, которая была занята финско-германским флотом.
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