Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 7 марта, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 7 марта: заминированы выходы из военно-морской базы в Хельсинки.

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7 марта 1942 года авиация Балтийского флота заминировала выходы из военно-морской базы в Хельсинки, которая была занята финско-германским флотом.

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