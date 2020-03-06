Кострома, 6 марта, 2020, 14:10 — ИА Регнум. В Костромской области власти планируют смягчить ответственность за парковку автомобилей на газонах. Об этом сообщает официальный сайт правительства области.

Adm44.ru Парковка на газоне

В 2019 году власти установили размер штрафа за данное административное правонарушение в размере 5000 рублей. Однако костромичи пожаловались на чрезмерную жестокость наказания.

«К главе региона обратились жители областного центра и представители общественных организаций с просьбой обсудить данный вопрос и изменить меры ответственности за первое нарушение правил парковки автомобилей. Администрацией региона с учетом рекомендаций губернатора и общественности были разработаны поправки в закон об административных правонарушениях. Предлагается за первое нарушение правил парковки выносить владельцу автомобиля предупреждение, а вот уже при повторном нарушении — налагать штраф в размере 5 тысяч рублей», — сообщили в администрации Костромской области.

Проект закона внесен в Заксобрание Костромской области.