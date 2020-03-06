Санкт-Петербург, 6 марта, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Первый коммерческий рейс авиакомпании «Аэрофлот» на новом типе воздушного судна — Airbus A350 — встретил международный аэропорт «Пулково№ в пятницу, 6 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания аэропорта).

ООО «ВВСС» Первый коммерческий рейс Аэрофлота на А350 в Пулково

Airbus A350−900 авиакомпании «Аэрофлот» стал первым самолетом данного типа в парке российских авиаперевозчиков.

Самый высокотехнологичный на сегодняшний день авиалайнер в мире будет выполнять полеты между Санкт-Петербургом и Москвой в течение марта 2020 года, после чего перейдет на дальнемагистральные маршруты перевозчика, на которое он, собственно, и рассчитан.

Салон авиалайнера вмещает 316 пассажиров в трехклассовой компоновке: 28 мест бизнес-класса, 24 — комфорт-класса с увеличенным пространством для ног и 264 места эконом-класса.

«Аэрофлот» в 2019 году обслужил в Петербурге 1,9 млн пассажиров. Авиакомпания осуществляет полеты в «Пулково» на самолетах Airbus A320 и A321, а также на Boeing 737.

Напомним, в прошлом году для обслуживания подобных самолетов аэропорт «Пулково» получил сертификацию и подготовил инфраструктуру для обслуживания Airbus A350. Кроме того, переподготовку прошел технический персонал аэропорта.

19 сентября 2019 года авиалайнер Airbus A350 китайской авиакомпании Sichuan Airlines впервые прилетел в петербургский аэропорт «Пулково» из города Чэнду (КНР).