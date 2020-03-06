На калужских автодорогах поздравили женщин-водителей
Калуга, 6 марта, 2020, 19:07 — ИА Регнум. В преддверии Международного женского дня 8 марта сотрудники Госавтоинспекции Калуги совместно с ООО «Галантус», педагогами и представителями отряда юные инспектора движения (ЮИД) школы № 3 6 марта поздравили с праздником женщин-водителей. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге Екатерина Линькова.
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На калужских автодорогах поздравили женщин-водителей
В ходе рейда по обеспечению безопасности дорожного движения полицейские останавливали автомобили, которыми управляли женщины, чтобы поздравить с наступающим праздником и подарить цветы.
Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Калуги Алексей Москаленко присоединился к праздничным поздравлениям.