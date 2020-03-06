Ярославль, 6 марта, 2020, 13:26 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области привлек к рассмотрению дела по иску проектировщика Карабулинской развязки мэрию Ярославля, а также департаменты городского хозяйства и финансов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Макет Карабулинской развязки

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «ГорКапСтрой» выиграла аукцион на доработку проекта развязки, однако денег от городских властей получить не смогла. Теперь она пытается взыскать 202 млн рублей с «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ». О привлечении мэрии к делу заявило само Агентство, так как действует от имени городских властей и расходует бюджетные средства.

Определение суда пролило свет на ситуацию с проектированием развязки. Как следует из документа, работы не были приняты заказчиком из-за того, что не прошли госэкспертизу. Суд потребовал у истца представить документы о направлении проекта в экспертизу, а ответчика — мотивированный отказ от приемки работ, а также некое письмо Минтранса. Очередное заседание по делу пройдет 17 марта.

Накануне на пресс-конференции губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил о возможной реанимации идеи строительства развязки. При этом актуального проекта развязки не существует. А тот, что есть, не прошел государственную экспертизу и не оплачен.