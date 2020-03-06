Пермь, 6 марта, 2020, 13:14 — ИА Регнум. В Перми утром 6 марта сотрудниц городской Госавтоинспекции ждал сюрприз. Женщины получили подарки в честь Международного женского дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Пермском краю.

59.мвд.рф В Перми женщины в погонах получают поздравления и подарки

Пермь присоединилась к акции «Вам, любимые». Представители-общественники Всероссийского студенческого корпуса спасателей и волонтеры содружества выпускников детских домов приехали к женщинам в погонах и вручили им цветы и поделки, сделанные воспитанниками детдомов. Традиционно праздничными весенними цветами стали тюльпаны.

Напомним, мероприятия в честь Международного женского дня проходят во всех населенных пунктах. Например, полицейские дарят цветы женщинам-водителям, пешеходам, получательницам паспортов гражданина России.