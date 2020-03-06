Тверь, 6 марта, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Правительство Тверской области окажет всю необходимую поддержку инвесторам при реализации в регионе проекта АО «Пикалёвская сода». Об этом говорилось 6 марта на встрече губернатора Игоря Рудени с генеральным директором АО «Пикалёвская сода» Максимом Волковым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Соглашение по расширению производства компании в Твери было подписано на Петербургском экономическом форуме-2019.

Пресс-служба правительства Тверской области Встреча губернатора Игоря Рудени с генеральным директором АО «Пикалёвская сода» Максимом Волковым

«Соглашение с компанией «Пикалёвская сода» открывает новые возможности в развитии и модернизации стекольной промышленности региона. Для Тверской области важно обеспечить стабильную работу действующих предприятий, их загрузку и вывод на современный технологический уровень», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что региональные власти готовы оказать всю поддержку при реализации инвестпроектов в регионе.

АО «Пикалёвская сода» в 2019 году инвестировало более 700 млн рублей в покупку и модернизацию стекольного завода в Твери и создание 450 рабочих мест. Руководство компании подтвердило намерения развивать и расширять производства в регионе в рамках реализации соглашения на ПМЭФ-2019. Всего компания намерена вложить в экономику региона 2,5 млрд рублей. В Тверской области будет создано 150 дополнительных рабочих мест. Утвержден план мероприятий по расширению площади производства в Твери, созданию дополнительных мощностей.

Как отмечалось на встрече, предприятие также готово принять участие во внедрении новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в Верхневолжье, в частности, обеспечивать переработку бесцветного тарного стеклобоя. Также обсуждались планы по развитию комплекса для отдыха гостей в Кимрском районе.

Отметим, сегодня в состав АО «Пикалёвская сода» входят производства и подразделения, изготавливающие кальцинированную соду, карбонат калия, сульфат калия, цемент, стеклотару. Продукция предприятий используется в стекольной промышленности, производстве бытовой химии, удобрений, экспортируется в страны Евросоюза, Турцию, Индию, ОАЭ, Индонезию, США, другие страны.