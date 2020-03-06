Обнинск, Калужская область, 6 марта, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Решением 90 конгресса Международной шахматной федерации (ФИДЕ) высокое звание Woman Intl. Master (женский международный мастер) присвоено спортсменке отделения шахмат спортивной школы олимпийского резерва «Квант» Обнинска Калужской области Анне Афонасьевой. Об этом 6 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель спортшколы Екатерина Платошечкина.

Admobninsk.ru Звание Woman Intl. Master (женский международный мастер) присвоено спортсменке отделения шахмат спортивной школы олимпийского резерва «Квант» Обнинска Анне Афонасьевой.

Благодаря поддержке обнинского тренера Игоря Сокрустова шахматистка Анна Афонасьева стала чемпионкой России среди девушек до 19 лет по классическим и быстрым шахматам. Она удачно выступила на первенстве Европы по классическим шахматам в Братиславе (Словакия), на первенстве мира по быстрым шахматам и блицу в Салобрене (Испания) и на первенстве мира по классическим шахматам в Мумбаи (Индия), а в Таллине (Эстония) Афонасьева стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам среди девушек до 18 лет.

В настоящее время Анна Афонасьева имеет рейтинг, превышающий гроссмейстерское звание.