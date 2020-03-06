Пермь, 6 марта, 2020, 12:53 — ИА Регнум. В Пермском крае полиция раздает подарки женской половине населения в преддверии 8 Марта. Акции проходят во всех населенных пунктах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Прикамью.

59.мвд.рф Женщины Пермского края принимают поздравления от полиции

Весенние цветы подарили девушкам и женщинам, которые получили в эти дни паспорта гражданина Российской Федерации. В рамках акции «Цветы для автоледи» инспекторы ДПС поздравили женщин-водителей и подарили им цветы.

В Кудымкаре проходит акция «8 Марта в каждый дом». Полицейские поздравляют с весенним праздником и женщин-водителей и представительниц женского пола, которые являются пешеходами. Подарки вызывают у женщин приятное удивление и улыбки.

В Чусовом поздравляют самых юных участниц дорожного движения. В ответ на подарок девочки рассказывают правила дорожного движения и обещают их соблюдать.