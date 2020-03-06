Ярославль, 6 марта, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В Ярославле застройщик Игорь Зайцев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, рассмотрение его уголовного дела велось с мая 2017 года. О вынесенном приговоре корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде. 50-летний Игорь Зайцев занимался строительством домов в 12-м микрорайоне и поселке Сокол в Ярославле. Ему вменялось три эпизода мошенничества.

Скрин «Первый Ярославский» Игорь Зайцев

«По версии следствия обвиняемый заключал с участниками долевого строительства договоры участия в долевом строительстве и договоры уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве без намерения их надлежащего исполнения. Он создавал видимость строительства домов, выполняя на объектах лишь часть строительно-монтажных работ, в целях хищения привлеченных на строительство жилых домов денежных средств. Часть квартир перепродавалась повторно», — рассказали ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Потерпевшими по уголовному делу застройщика признаны 153 человека, сумма ущерба составила 438 миллионов рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM подозреваемый содержался под стражей с ноября 2015 года. Сегодня Кировский районный суд Ярославля завершил оглашение приговора по делу о мошенничестве.

«Игорь Зайцев признан невиновным по эпизоду № 1 обвинения, оправдан в связи с отсутствием состава преступления. По эпизодам №2 и 3 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Ранее Игорь Зайцев уже был осужден Ленинским районным судом по уголовному делу о двойных продажах квартир. По совокупности с уже вынесенным наказанием, застройщик получил 8,5 лет лишения свободы. Скорее всего, защита будет оспаривать вынесенный приговор.