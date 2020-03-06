Москва, 6 марта, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гузенко назначен на должность заместителя генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации.

Фото предоставлено пресс-службой конкурса «Лидеры России» Михаил Гузенко

Ранее Михаил Гузенко работал руководителем Департамента региональной политики ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. В 2019 году он с отличием окончил обучение в магистратуре ИГСУ РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление» (Управление проектами и программами). В январе 2020 года Михаил окончил программу профессиональной переподготовки Master in Public Strategy (MPS) Московской школы управления Сколково.

По итогам конкурса «Лидеры России 2020» наставником Михаила Гузенко стал министр энергетики РФ Александр Новак. В новой должности Михаил Гузенко продолжит заниматься управлением имущественным комплексом, а также развитием филиальной сети Агентства (61 филиал, зона ответственности — 85 субъектов Российской Федерации, более тысячи сотрудников). Кроме того, он займется вопросами цифровой трансформации ТЭК России.

«Конкурс «Лидеры России» позволил мне взглянуть на себя и свою работу совершенно по-новому. Интересно было попасть в соревновательную, высоко конкурентную среду конкурса. Сначала появляется волнение, адреналин, ощущение приключения и это кажется обескураживающим. Нужно быстро перестроиться и начать действовать, времени на раскачку нет. Это большой стресс для всех. В таких условиях крайне непросто «продать» свою идею и выработать совместную стратегию действий, но сделать это необходимо. Только сфокусировавшись, применив свои знания, навыки и умения, можно привести команду к запланированному результату. Главное, к чему я стремился — добиться в совместной работе, синергетического эффекта, а для этого нужно уметь слушать и слышать, модерировать, лаконично доносить свои мысли и быть убедительным. На конкурсе знакомишься с профессионалами из разных отраслей, с которыми можно создавать взаимодополняющие команды, перестраивать свою работу, наполнять её новыми смыслами, масштабными идеями и актуальными инструментами. Всё это необходимо для достижения высоких результатов в условиях новых вызовов» — рассказал Михаил Гузенко.

За два года проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 150 «Лидеров России». Так, пятеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров:

•Олег Салагай стал заместителем Министра здравоохранения РФ,

•Павел Сорокин — заместителем Министра энергетики РФ,

•Илья Торосов — заместителем Министра экономики РФ, •Дмитрий Волков — заместителем Главы Минстроя РФ,

•Евгений Грабчак — заместитель Министра энергетики РФ. Двое участников первого сезона конкурса 2017−2018 г.г. стали главами регионов:

•Василий Орлов — губернатором Амурской области,

•Дмитрий Артюхов — губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

Новые назначения в 2019 году получили более 60 финалистов и победителей конкурса «Лидеры России», среди них:

•1 февраля победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Олег Жданеев назначен руководителем Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго;

•12 марта победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова получила назначение на пост директора Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ;

•В апреле на должность заместителя генерального директора ПАО «Россети» по операционной деятельности был назначен победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Константин Михайлик;

•В апреле победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Светлана Костикова заняла должность эксперта инвестиционного департамента Российского фонда прямых инвестиций;

•В мае победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг., руководитель проектов в сфере туризма Мария Литовко была назначена на должность вице-губернатора Севастополя;

•В июне победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. из Тюмени Петр Вагин занял пост замминистра внутренних дел, начальника полиции Северной Осетии;

•В июле Игнат Петухов, самый молодой победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг., возглавил Корпорацию развития Оренбургской области;

•В сентябре финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Виталий Хоценко был назначен на должность директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ;

•В сентябре финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Максим Авдеев был назначен на должность заместителя председателя правительства Иркутской области;

•24 сентября победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Александра Лебедева назначена управляющим директором в блок агента Правительства РФ ВЭБ. РФ;

•В октябре 2019 года победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Павел Клепинин назначен на должность генерального директора Частного учреждения по цифровизации атомной отрасли Государственной корпорации «Росатом»;

•9 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Константин Романов назначен начальником управления по организации обеспечения деятельности медицинских учреждений Департамента здравоохранения города Москвы;

•10 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Дмитрий Проскура перешел на работу в центральный аппарат «Ростелекома» на должность вице-президента по цифровизации промышленности;

•21 октября финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Кирилл Берман был назначен советником генерального директора Фонда развития Дальнего Востока;

•21 октября исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра экономического развития Забайкальского края назначен полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., министр экономики Бурятии Александр Бардалеев;

•25 октября победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Евгений Грабчак получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ;

•В ноябре победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Владимир Жаворонков назначен на пост заместителя министра здравоохранения Татарии и главы казанского управления минздрава;

•5 ноября финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Магомед Гехаев получил назначение на пост заместителя генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта;

•12 ноября полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Тимур Закирзянов стал главой города Урая (Югра);

•20 декабря полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Максим Голик вступил в должность исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Тверской области;

•23 декабря победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Вячеслав Берзин приступил к исполнению обязанностей заместителя губернатора Курской области.

Назначения продолжаются и в 2020 году:

•13 января победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Алексей Лысов назначен на должность полномочного представителя губернатора и правительства Вологодской области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в Москве;

•23 января победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Андрей Сеидов назначен заместителем председателя комитета образования, молодежной политики и науки Волгоградской области;

•12 февраля финалистка конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. Ольга Ворошилова назначена ректором Курской академии государственной и муниципальной службы. Ранее она исполняла обязанности декана факультета лингвистики и межкультурной коммуникации Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ);

•Полуфиналисты конкурса «Лидеры России 2020» Анзор Аушев и Залина Баркинхоева заняли посты замминистра экономики, промышленности и торговли Ингушетии и начальника управления пресс-службы главы и правительства республики

•Финалист конкурса «Лидеры России 2020» Андрей Стрепков вступил в должность генерального директора АО «Оренбургская государственная лизинговая компания».