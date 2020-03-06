Ярославль, 6 марта, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области отреагировали на жалобы людей, недовольных состоянием дороги Климовское — Ананьино — Волково. Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за затянувшегося ремонта машины застревают в грязи. Власти признали, что проблема есть.

Yarregion.ru Ремонт дороги Климовское — Ананьино — Волково

«В связи с реконструкцией автомобильной дороги Климовское — Ананьино — Волково проезд для легкового автотранспорта может быть затруднен. Принимаются все меры для обеспечения комфортного и безопасного движения. В настоящее время подрядной организацией АО «Ярдормост» дополнительно проводятся работы по укреплению проезжей части путем подсыпки грунта для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГКУ ЯО «Ярдорслуждба».

Кроме того, дорожники установили светофор на участке с движением по одной полосе и обещали организовать круглосуточное дежурства на проблемных участках.

«Службой заказчика ГКУ ЯО «Ярдорслужба» доведена информация до подрядной организации о необходимости дежурства техники в круглосуточном режиме, для оказания помощи автотранспорту, попавшему в затруднительное положение», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГКУ ЯО «Ярдорслуждба».

Власти просят жителей «с пониманием отнестись к временным неудобствам». Ориентировочный срок сдачи дороги намечен на весну 2020 года. Согласно контракту, ремонт первоначально должны были закончить в ноябре 2019 года.