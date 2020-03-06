Ярославль, 6 марта, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля предлагает не оценивать полезность предприятий, принадлежащих городу. Проект решения об этом внесен в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru «ПАТП-1»

Мэрия предлагает отменить решение № 221 «Об утверждении системы критериев эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и организаций, доля в уставном капитале которых находится в собственности города Ярославля».

Согласно этому документу, по итогам года оценивается эффективность работы. Речь идет не только прибыли, но и об общественной полезности, значимости работы предприятий для города. Также оценивается вклад предприятий в бюджеты в виде налогов, уровень заработной платы, который влияет на социальную стабильность.

Отказ от оценки мэрия объясняет федеральным законом № 161, который обязывает упразднить сне МУПы, действующие на конкурентных рынках. При этом многие городские предприятия из МУПов уже преобразованы в акционерные общества.

Между тем у депутатов проект решения уже вызвал вопросы. Ведь и городские АО также выполняют социальную функцию. В первую очередь речь идет о предприятиях общественного транспорта — «Яргорэлектротрансе» и «ПАТП-1». Ведь если подходить к ним только с точки зрения коммерческой эффективности, их необходимо продавать — предприятия глубоко убыточны. Отказ от оценки полезности таких предприятий открывает возможность для их последующей продажи.