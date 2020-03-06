Чебоксары, 6 марта, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Чувашии в преддверии Международного женского дня волонтёры поздравят с праздником женщин-ветеранов и тружениц тыла. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь чувашского регионального отделения «Волонтёры Победы» Оксана Яковлева.

Агриппина Янович

В 2020 году в рамках праздничных поздравлений с 8 марта особое внимание будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Волонтёры посетят и поздравят фронтовиков. В их числе — ветеран Великой Отечественной войны, участница Курского сражения Агриппина Янович. Её призвали на фронт 17-летней девушкой в 1942 году, спасла немало жизней. Но был и особый случай: под Орлом она тащила на плащ-палатке бойца, который, как выяснилось, был из Чувашии. Но тут подошла машина, и она отправила раненого в госпиталь.

«5 июля 1943 года началось сражение. Я, конечно, с оружием в руках на врага в атаку не ходила, моё дело было спасти раненых на поле боя, оказать первую медицинскую помощь. По 3−4 суток не спали, когда дивизия шла вперёд с освобождением, с боем: мы просто шли и на ходу спали. Среди спасённых был мой земляк, с Аликовского района. С этим человеком я встретилась через 12 лет после войны. Он сам узнал меня».

Отметим, что ранее врио главы Чувашии Олег Николаев встретился с женщинами-лидерами республики — руководителями предприятий и организаций. В ходе общения о напомнил о подвиге женщин во время Великой Отечественной войны, в том числе в Чувашии при строительстве в 1941—1942 годах Сурского оборонительного рубежа, который «однозначно имеет женское лицо». Напомним, тогда около 170 тыс. человек, преимущественно женщины, рыли окопы, готовили линию обороны.

Читайте также: Врио главы Чувашии отметил женский подвиг на Сурском рубеже

Напомним, в 2020 году отмечается 75-летие Великой Победы, 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.

Как сообщало ИА REGNUM, волонтёры Победы проводят во всех регионах страны всероссийскую акцию «Письмо Победы». Вместе со студентами и школьниками они пишут ветеранам Великой Отечественной войны поздравления с праздниками. 8 марта волонтёры будут поздравлять с Международным женским днём женщин-ветеранов и тружениц тыла.