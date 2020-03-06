Санкт-Петербург, 6 марта, 2020, 11:19 — ИА Регнум. Второй за год и 177-й по счету грузовик не проехал под «мостом глупости» в Петербурге на Софийской улице. Об этом сообщают очевидцы в группе, посвящённой знаменитому мосту, в одной из социальных сетей.

Https://vk.com/spb_today Новая жертва «моста глупости» (цитата группы «ДТП и ЧП")

«У нас второй в этом году и 177 в общем зачёте зафиксированных под Мостом глупости! Мост возвращается к былым темпам, наверное надо починить оторванные предупредительные конструкции», — говорится в сообщении очевидцев.

«Мост глупости» — народное название автомобильного проезда под автомобильным путепроводом, по которому магистральная Софийская улица пересекает разлив реки Кузьминки. Переправа находится в незастроенной местности на территории посёлка Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Мост известен тем, что проезд под ним, относящийся к Ленсоветовской дороге, расположен слишком близко к путепроводу — 2,7 метров. Под ним помещаются только легковые автомобили и не могут проехать никакие другие машины, в том числе «Газели».

Несмотря на то, что на подъездах установлены предупреждающие знаки об ограничении высоты, а рядом с мостом установлен огромный баннер: «Газель не проедет» — водители небольших грузовиков из-за своей невнимательности и самоуверенности продолжают застревать под переправой.

На сегодняшний день число «покалечившихся» под мостом авто насчитывается 177. Первая в этом году «Газель», которая не смогла пройти и застряла — 17 февраля 2020 года, до того на этом месте не фиксировалось ДТП целых 73 дня.

«Надеюсь такими рекордами и будем работать, а не как раньше по 2−3 авто в неделю!», — иронично заключил автор поста.