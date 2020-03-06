Калуга, 6 марта, 2020, 12:31 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках расследования серии разбойных нападений возбуждено уголовное дело по статье «Бандитизм». Ранее полицейскими Московской области совместно с калужскими коллегами задержаны подозреваемые в совершении серии разбойных нападений на торговые павильоны, расположенные в различных субъектах Российской Федерации. Об этом 6 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

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По данным ведомства, в 2019 году на территории Калужской, Московской и Смоленской, областей было совершено четыре разбойных нападения на торговые точки. Злоумышленники в масках врывались в магазины и, угрожая продавцам предметами, похожими на пистолеты, забирали деньги из кассовых аппаратов. Подозреваемые были задержаны с поличным на территории Московской области. Ими оказались трое молодых жителей Брянской, Курской и Московской областей. В их автомобиле обнаружены пистолеты и маски, похищенные деньги и средства связи. Затем оперативниками был задержан ещё один подозреваемый, житель Курской области.

На период расследования в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.