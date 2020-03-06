Ярославль, 6 марта, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Бывший исполнительный директор «Ярославского вагоноремонтного завода» Александр Узянов подозревается в мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах. Расследование уголовного дела занимается ярославское управление ФСБ. По версии следствия Узянов выпустил приказ «О премировании», хотя в реальности сами работы по производству путевой техники не были выполнены. Сам директор получил 205 тысяч рублей, также премии получили еще несколько работников предприятия. По версии следствия «Ярославскому вагоноремонтному заводу» был нанесен ущерб более 1 миллиона рублей. Завод входит в группу компаний «Ремпутьмаш», Александр Узянов покинул предприятие в 2019 году.