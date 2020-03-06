Оренбург, 6 марта, 2020, 10:32 — ИА Регнум. В Оренбурге на железнодорожном вокзале с утра 6 марта женщины получают подарки в честь предстоящего Международного женского дня. В здании вокзала и на перроне царит праздничная атмосфера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Утурфо.мвд.рф Полицейский дарит цветы посетительнице вокзала

Транспортные полицейские дарят сотрудницам и посетительницам вокзала тюльпаны. Ни одна из представительниц женского пола не осталась равнодушной к подарку.

«Особенно приятным сюрпризом цветы и пожелания от сотрудников полиции стали для жительницы Германии, которая приехала в Оренбург в гости к родственникам. Такое поздравление она получала впервые и была слегка удивлена и неимоверно рада», — отметили в полицейском ведомстве.