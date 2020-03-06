Чебоксары, 6 марта, 2020, 10:16 — ИА Регнум. В Чувашии в Арбитражном суде республики в рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» находится заявление по кандидатуре арбитражного управляющего, которое зарегистрировано 3 марта. После утверждения управляющего свой первый отчёт в суде он должен будет представить 1 февраля 2021 года. Между тем суд опубликовал резолютивную часть вынесенного ранее решения о признании банка банкротом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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В судебном решении приводятся данные, представленные временной администрацией банка. В частности, отмечается, что в результате проведенного анализа финансового состояния установлено на дату отзыва лицензии (на 7 ноября 2019 года), что «балансовая стоимость активов банка без учета созданных резервов на возможные потери составила 4 754 041 тыс. рублей, за вычетом сформированных банком резервов — 4 317 185 тыс. рублей».

«По состоянию на дату отзыва лицензии балансовая стоимость обязательств банка составляет 3 966 743 тыс. рублей. На момент составления заключения о финансовом состоянии банка временной администрацией установлены сделки, имеющие признаки вывода активов», — говорится в документе со ссылкой на выводы временной администрации.

«По результатам анализа операций и сделок, осуществленных АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ПАО) за последние три года до даты отзыва лицензии, временной администрацией выявлены признаки преднамеренного банкротства, в том числе приобретение услуг, имеющих признаки нетранспарентности и нецелесообразности, отчуждение недвижимого имущества и заключение связанных сделок, не имеющих экономического смысла, на заведомо невыгодных для банка условиях, замещение высоколиквидных активов на заведомо невозвратные кредиты, имеющие признаки фиктивных», — отмечается в документе.

Временная администрация сделала вывод о недостаточности (активов) «Чувашкредитпромбанка» для исполнения своих обязательств:

«Согласно заключению временной администрации, на дату отзыва лицензии разница между суммарным объемом активов и обязательств АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ПАО) составила 347 860 тыс. рублей, что позволяет сделать вывод о наличии признаков несостоятельности (банкротства)».

Суд признал банк банкротом. Конкурсное производство открыто на один год. Следующее судебное заседание назначено на 1 февраля 2021 года.

Конкурсным управляющим «Чувашкредитпромбанка» утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». 3 марта поступила информация о кандидатуре арбитражного управляющего.

Напомним, АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» зарегистрирован Банком России 24 декабря 1990 года, с 23 декабря 2004 года банк является участником системы страхования вкладов. 7 ноября 2019 года у него была отозвана лицензия.