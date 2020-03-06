Омск, 6 марта, 2020, 10:11 — ИА Регнум. В преддверии 8 Марта ветеран Великой Отечественной войны из Омска Александра Бабицкая получила медаль в честь 75-летия Великой Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 марта в правительстве Омской области.

Omskportal.ru Ветеран Великой Отечественной войны из Омска Александра Бабицкая получила медаль в честь 75-летия Великой Победы

Памятную награду ветерану вручил омский губернатор Александр Бурков.

Александра Тихоновна ушла добровольцем на фронт в 18 лет. Служила в медсанбате 5-го Двинского танкового корпуса. Прошла всю войну военфельдшером. Отражала наступление гитлеровцев под Москвой, принимала участие в Курской битве. Дошла до Берлина, оставив свою роспись на рейхстаге. Награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалью «За отвагу».

Сейчас Александре Тихоновне 96 лет. Бурков пожелал ей здоровья и сил и подарил ветерану и её семье телевизор.

«Война была страшной, тяжёлой и казалась очень долгой. Ухаживали за ранеными и днями, и ночами — только успевай поворачиваться. Тяжелораненых сразу отправляли в тыл, а с более лёгкими ранениями лечили при воинской части», — рассказывает ветеран.

По её словам, большую лепту в Победу внесли медицинские работники.

После войны Александра Тихоновна продолжила медицинскую карьеру. До выхода на пенсию работала в Омском госпитале.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в калужском городе Людиново врио губернатора области Владислав Шапша вручил ветерану Великой Отечественной войны Марии Матвеевне Власенковой юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

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