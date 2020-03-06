В Приангарье наградили матерей защитников Отечества
Иркутск, 6 марта, 2020, 09:59 — ИА Регнум. В Иркутской области в преддверии Международного женского дня не забыли и тех женщин, чьи сыновья не вернулись со службы. Их награждают медалью «Матери защитника Отечества», учреждённой Иркутским областным советом женщин.
Как сообщает официальный сайт правительства Приангарья, 33 награды уже нашли своих героев, всего же предстоит вручить порядка 300 медалей.
«Мы перед вами в неоплатном долгу. Низкий поклон вам за то, что теперь вы храните память о детях, которые выросли и стали героями. Передаете их убежденность и любовь к Родине младшим поколениям», — с такими словами врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к тем, кто получил медали накануне, 5 марта.
Также матери и жены, которые потеряли своих родных, выполнявших служебный долг, получили грамоты и благодарственные письма губернатора.