Иркутск, 6 марта, 2020, 09:59 — ИА Регнум. В Иркутской области в преддверии Международного женского дня не забыли и тех женщин, чьи сыновья не вернулись со службы. Их награждают медалью «Матери защитника Отечества», учреждённой Иркутским областным советом женщин.

Правительство Иркутской области Награждённые медалью «Матери защитника Отечества» в Иркутске

Как сообщает официальный сайт правительства Приангарья, 33 награды уже нашли своих героев, всего же предстоит вручить порядка 300 медалей.

«Мы перед вами в неоплатном долгу. Низкий поклон вам за то, что теперь вы храните память о детях, которые выросли и стали героями. Передаете их убежденность и любовь к Родине младшим поколениям», — с такими словами врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к тем, кто получил медали накануне, 5 марта.

Также матери и жены, которые потеряли своих родных, выполнявших служебный долг, получили грамоты и благодарственные письма губернатора.