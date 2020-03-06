Калуга, 6 марта, 2020, 14:18 — ИА Регнум. В Калужской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества». Конкурс проводился среди 32 предприятий-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в рамках областного проекта «Системные меры повышения производительности труда на предприятиях». Об этом 6 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в экспертном совете конкурса.

Oaoktz.ru По итогам голосования в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» первое место присуждено коллективу ОАО «Калужский турбинный завод»

По итогам голосования в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» первое место присуждено коллективу ОАО «Калужский турбинный завод». В номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении» в лидеры вышло АО «Калугапутьмаш», а в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» первенствовало АО «Людиновокабель».

Решением экспертного совета обладатели первых мест и ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» были рекомендованы для участия в федеральном конкурсе, который состоится в апреле 2020 года.