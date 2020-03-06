ЧП с погибшими на шахте «Воркутинская» в Коми — все новости
Последствия ЧП ликвидируют, задействованы 52 человека и 12 единиц специальной техники.
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Шахта эксплуатируется с 1973 года.
По данным ГУ МЧС России по Коми, ЧП произошло на шахте «Заполярная-2», блок Воркутинской АО «Воркутауголь».
В Коми приостановила работу шахта «Воркутинская», где ранее произошел выброс метана. Об этом сообщили в компании «Воркутауголь».
Об этом: В Коми после выброса метана приостановлена работа шахты «Воркутинская»
Отмечается, что угрозы взрыва нет.
В пресс-службе «Воркутауголь» сообщили, что ЧП на шахте произошло в 4 часа утра сегодня, 6 марта.
«В конвейерном штреке подготовительного забоя произошло газодинамическое явление с обильным выделением метана. Сработавшая система защиты автоматически отключила подачу электроэнергии. В момент инцидента в забое находилось четыре человека. Двое из них смогли выбраться на свежую струю воздуха самостоятельно, ещё двое работников остались в забое», — говорится в сообщении пресс-службы «Воркутауголь».
В компании «Воркутауголь» выразили глубокие соболезнования семьям погибших, а также заявили, что окажут им всестороннюю помощь и поддержку.
«В связи с произошедшим на ближайшие дни в компании отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Шахта «Воркутинская» построена на базе шахты № 1 «Капитальная» и № 40. Предприятие сдано в эксплуатацию в 1973 году с производственной мощностью 1,8 млн тонн угля в год. Шахта отрабатывает пласты «Тройной» и «Четвертной». Промышленные запасы шахты «Воркутинская» составляют около 40 млн тонн, что обеспечит работу шахты с нынешней производственной мощностью почти на полвека. Чтобы освоить эти запасы на современном этапе перед руководством шахты стоят задачи по модернизации производства. (Справка с официального сайта АО «Воркутауголь»)
В Республике Коми следственные органы начали расследование обстоятельства гибели двух человек на шахте «Воркутинская». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 6 марта, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).
Об этом: После смертельного ЧП на шахте в Коми возбуждено уголовное дело
Напомним, 11 февраля 2013 года на шахте «Воркутинская» произошёл взрыв метана, в результате которого погибли 19 горняков. Только четверо из шахтёров, работавшие на тот момент в забое, выжили: они смогли выбраться из шахты самостоятельно.
Спустя три года после взрыва на «Воркутинской» на этом же предприятии произошла ещё одна трагедия: 25 февраля 2016 года на угольной шахте «Северная» в результате пяти взрывов погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей.
Компания «Воркутауголь» в разные годы была объектом плановых и внеплановых проверок 187 раз. Далеко не все из них заканчивались без нарушений. К примеру, в сентябре 2019 года управление Ростехнадзора во время проверки исполнения ранее выданного предписания выявило, что не выполняются требования проектной документации и результатов инженерных изысканий «Проект отработки запасов пластов «Тройной» и «Четвертый» шахты «Заполярная 2» на основе объединения шахт «Заполярная» и «Воркутинская» «в части передачи информации с устройств пылеподавления ленточных конвейеров в систему газоаналитическую шахтную многофункциональную «Микон 1Р», «в части применения автоматических средств предупреждения взрывов пылегазовоздушных смесей — системы локализации вспышек автоматических (СЛВА), для защиты электросборок у очистных и проходческих забоев», «в части использования многофункциональной системой безопасности для мониторинга и предупреждения условий возникновения опасности геодинамического характера, регионального, локального и текущего прогноза динамических явлений и геофизических наблюдений, системы локального и текущего контроля состояния горного массива GITS». Штраф за сентябрьские нарушения составил 600 тыс. рублей.
В октябре 2019 года это же ведомство обнаружило, что «не определяются ежемесячно абсолютная и относительная газообильности шахты угольной «Заполярная-2» блок шахты «Воркутинская».
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Компания «Воркутауголь», входящая в горнодобывающий дивизион ПАО «Северсталь», — самое большое предприятие Воркуты. Это одно из крупнейших в России предприятий по производству коксующегося угля, незаменимого компонента для металлургии. Основной потребитель продукции «Воркутауголь» — Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь». В составе «Воркутауголь» — четыре подземных шахты, единственный в мире разрез, добывающий уголь открытым способом за Полярным кругом, Центральная обогатительная фабрика, механический завод и транспортное предприятие.
Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования семьям горняков, погибших в результате выброса метана на шахте «Воркутинская», сообщает агентство «Комиинформ».
»От имени жителей Республики Коми, от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям горняков, погибших в результате выброса метана на шахте «Воркутинская». Скорбим вместе с Вами. Разделяем боль невосполнимой утраты и желаем родным погибших мужества и душевных сил, чтобы пережить горе потери», — говорится в телеграмме на имя гендиректора АО «Воркутауголь» Николая Кигалова.
Напомним, на шахте «Воркутинская» в одном из штреков произошло обильное выделение метана. В забое на момент инцидента находились четыре человека. Двое из них смогли выбраться, двое других погибли. Возбуждено уголовное дело.