На шахте «Воркутинская» в Коми произошёл выброс метана. В момент происшествия в забое находились четыре человека. Два шахтёра в результате ЧП погибли. Всего из 106 работников шахты на поверхность были выведены 104 горняка. Ликвидация последствий происшествия продолжается. Всё, что известно об этом, — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

ГУ МЧС по Республике Коми Шахта «Воркутинская». ГУ МЧС по Республике Коми

09:00 06.03.2020 Последствия ЧП ликвидируют, задействованы 52 человека и 12 единиц специальной техники. Читайте также: В Коми два человека погибли в забое шахты «Воркутинская»

09:00 06.03.2020 Шахта эксплуатируется с 1973 года.

09:02 06.03.2020 По данным ГУ МЧС России по Коми, ЧП произошло на шахте «Заполярная-2», блок Воркутинской АО «Воркутауголь».

09:07 06.03.2020 В Коми приостановила работу шахта «Воркутинская», где ранее произошел выброс метана. Об этом сообщили в компании «Воркутауголь». Об этом: В Коми после выброса метана приостановлена работа шахты «Воркутинская»

09:25 06.03.2020 Отмечается, что угрозы взрыва нет.

09:26 06.03.2020 Происшествие на шахте АО «Воркутауголь». 11.mchs.gov.ru

09:30 06.03.2020 В пресс-службе «Воркутауголь» сообщили, что ЧП на шахте произошло в 4 часа утра сегодня, 6 марта.

09:32 06.03.2020 «В конвейерном штреке подготовительного забоя произошло газодинамическое явление с обильным выделением метана. Сработавшая система защиты автоматически отключила подачу электроэнергии. В момент инцидента в забое находилось четыре человека. Двое из них смогли выбраться на свежую струю воздуха самостоятельно, ещё двое работников остались в забое», — говорится в сообщении пресс-службы «Воркутауголь».

09:39 06.03.2020 Шахта «Воркутинская». vorkutaugol.ru

09:42 06.03.2020 В компании «Воркутауголь» выразили глубокие соболезнования семьям погибших, а также заявили, что окажут им всестороннюю помощь и поддержку. «В связи с произошедшим на ближайшие дни в компании отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

10:10 06.03.2020 Сообщение пресс-службы «Воркутауголь». vorkutaugol.ru

10:27 06.03.2020

10:57 06.03.2020 В Республике Коми следственные органы начали расследование обстоятельства гибели двух человек на шахте «Воркутинская». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 6 марта, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Об этом: После смертельного ЧП на шахте в Коми возбуждено уголовное дело

11:18 06.03.2020 Ликвидация ЧП на шахте АО «Воркутауголь». Шахта «Заполярная-2». 11.mchs.gov.ru

12:02 06.03.2020 Напомним, 11 февраля 2013 года на шахте «Воркутинская» произошёл взрыв метана, в результате которого погибли 19 горняков. Только четверо из шахтёров, работавшие на тот момент в забое, выжили: они смогли выбраться из шахты самостоятельно. Спустя три года после взрыва на «Воркутинской» на этом же предприятии произошла ещё одна трагедия: 25 февраля 2016 года на угольной шахте «Северная» в результате пяти взрывов погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей.

12:26 06.03.2020 Компания «Воркутауголь» в разные годы была объектом плановых и внеплановых проверок 187 раз. Далеко не все из них заканчивались без нарушений. К примеру, в сентябре 2019 года управление Ростехнадзора во время проверки исполнения ранее выданного предписания выявило, что не выполняются требования проектной документации и результатов инженерных изысканий «Проект отработки запасов пластов «Тройной» и «Четвертый» шахты «Заполярная 2» на основе объединения шахт «Заполярная» и «Воркутинская» «в части передачи информации с устройств пылеподавления ленточных конвейеров в систему газоаналитическую шахтную многофункциональную «Микон 1Р», «в части применения автоматических средств предупреждения взрывов пылегазовоздушных смесей — системы локализации вспышек автоматических (СЛВА), для защиты электросборок у очистных и проходческих забоев», «в части использования многофункциональной системой безопасности для мониторинга и предупреждения условий возникновения опасности геодинамического характера, регионального, локального и текущего прогноза динамических явлений и геофизических наблюдений, системы локального и текущего контроля состояния горного массива GITS». Штраф за сентябрьские нарушения составил 600 тыс. рублей. В октябре 2019 года это же ведомство обнаружило, что «не определяются ежемесячно абсолютная и относительная газообильности шахты угольной «Заполярная-2» блок шахты «Воркутинская». Об этом: «Воркутауголь». Оплачено жизнью: о нарушениях на шахтах

13:03 06.03.2020 Шахта «Воркутинская». vorkutaugol.ru

13:34 06.03.2020

18:31 06.03.2020 Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования семьям горняков, погибших в результате выброса метана на шахте «Воркутинская», сообщает агентство «Комиинформ». »От имени жителей Республики Коми, от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям горняков, погибших в результате выброса метана на шахте «Воркутинская». Скорбим вместе с Вами. Разделяем боль невосполнимой утраты и желаем родным погибших мужества и душевных сил, чтобы пережить горе потери», — говорится в телеграмме на имя гендиректора АО «Воркутауголь» Николая Кигалова. Напомним, на шахте «Воркутинская» в одном из штреков произошло обильное выделение метана. В забое на момент инцидента находились четыре человека. Двое из них смогли выбраться, двое других погибли. Возбуждено уголовное дело.