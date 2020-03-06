Новосибирск, 6 марта, 2020, 08:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области благодаря мерам по защите населения от коронавирусной инфекции удалось значительно снизить заболеваемость по традиционным инфекциям — ОРВИ и гриппу. Эпидемиологическая ситуация находится под жёстким контролем. Губернатор региона Андрей Травников сегодня, 6 марта, провёл заседание оперативного штаба по снижению рисков завоза и распространения коронавируса. По его поручению проработан и будет внедрён комплекс дополнительных мер по профилактике и борьбе с вирусными инфекциями.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл заседание оперативного штаба по снижению рисков завоза и распространения коронавируса

«Можно констатировать, что на сегодняшний день на территории Новосибирской области нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, так же как их не было подтверждено за весь период мониторинга проб, взятых у жителей Новосибирской области, других регионов, граждан других государств, которые прибывали на нашу территорию. Ни по одной из этих проб центром Роспотребнадзора «Вектор» заболеваний не подтверждено», — отметил Травников.

Тем не менее особое внимание уделят мерам выявления и профилактики инфекции в общественных местах, в учреждениях образования и социального обслуживания населения.

По словам министра образования области Сергея Федорчука, работа по профилактике и недопущению распространения вирусных инфекций идёт с начала эпидемиологического сезона. В школах и детских садах усилен дезинфекционный режим и «утренний фильтр» при поступлении детей. Ограничено проведение массовых мероприятий.

Продолжается выявление лиц, бывших в течении последних двух недель в эпидемиологически неблагополучных странах и пребывающих в регион через транзитные страны. В новосибирском аэропорту «Толмачёво» усилен санитарно-карантинный режим. В сутки сотрудники воздушного порта проверяют в среднем пассажиров 18 рейсов — более трех тысяч человек.

Губернатор подчеркнул, что в Новосибирской обалсти принимают все необходимые меры для предотвращения эпидемии. Благодаря чему удалось снизить процент заболевших традиционными вирусными инфекциями — ОРВИ и гриппом.

«Сегодня мы отмечаем, что заболеваемость в этом году в среднем за последние пять лет снизилась на 13%. В связи с этим, я считаю, нам необходимо продолжить реализацию дополнительных мер, для того, чтобы накопить опыт действий в период эпидемии, использовать эти наработки в дальнейшем. Потому, отмечу еще раз: мы добились снижения общей заболеваемости вирусными инфекциями на территории региона», — сказал Травников.

Он обратил внимание на необходимость оперативно информировать население о мерах по профилактике вирусных инфекций.

«Мы знаем, что фейки возникают тогда, когда есть дефицит информации у жителей», — отметил глава региона.

Напомним, что в новосибирском научном центре «Вектор» идёт разработка вакцин против коронавируса по пяти направлениям и 13 вариантам.