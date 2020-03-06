Президент России Владимир Путин 6 марта посетил Ивановскую область. Глава государства побывал в детской поликлинике города Иваново и на Ивановском парашютном заводе «Полёт», где встретился с представителями общественности. Это четвертый визит президента в «город невест», первый состоялся 20 лет назад. Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

07:45 06.03.2020 В Ивановской области предстоящий визит главы государства обсуждается вот уже несколько дней. Подробности: Владимир Путин приедет в Ивановскую область

07:57 06.03.2020 Это будет четвёртый приезд главы государства в Ивановскую область. Впервые он посетил регион 7 марта 2000 года.

08:13 06.03.2020 Администрация города Иваново сообщила об ограничении движения сегодня, 6 марта, по ряду улиц города. Сообщается, что с 11:00 до окончания мероприятий будет ограничено движение всех видов транспорта (кроме общественного) по улицам Загородной, Лежневской, 10 Августа, Почтовой, Театральной, Багаева, Парижской Коммуны, Большой Воробьевской, Жарова, площади Пушкина и проспекте Ленина. Ряд улиц будут закрыты для всех видов транспорта (кроме общественного): речь идёт об улицах Театральной (на участке от улицы Почтовой до переулка Семеновского) и Парижской Коммуны (на участке от улицы Суздальской до дома 102 по улице Парижской Коммуны). Местные СМИ связывают эти меры с предстоящим приездом президента РФ Владимира Путина.

08:19 06.03.2020 Впервые Владимир Путин посетил Ивановскую область 7 марта 2000 года. «Ивановские новости» вспоминают, что это был ознакомительный визит: Путин посетил текстильное производство, поздравил женщин с наступающим 8 марта. Не обошлось без скандала. СМИ писали о «потёмкинских дорогах»: асфальт перед приездом Владимира Путина стали укладывать прямо на мартовскую слякоть.

08:26 06.03.2020 Поездка в Иваново. С работницами «Новой Ивановской мануфактуры». 7 марта 2000 года. kremlin.ru

08:31 06.03.2020 Поездка Владимира Путина в Ивановскую область. На выставке продукции предприятий текстильной и легкой промышленности. 7 марта 2000 года. kremlin.ru

09:10 06.03.2020 Поездка в Иваново. На отраслевом совещании работников текстильной и легкой промышленности. 7 марта 2000 года. kremlin.ru

09:15 06.03.2020 Ивановские СМИ также вспоминают рабочую поездку Владимира Путина в регион в 2010 году, после которой разразился скандал с «показухой» в областной больнице. О том, что к приезду Путина сюда доставили оборудование из других больниц, а медработникам приказали говорить о несуществующих высоких зарплатах, Путину в ходе прямой линии в декабре 2010 года сообщил врач-кардиолог Иван Хренов.

09:19 06.03.2020 В Иваново предполагают, что и сегодня, спустя десять лет, одной из основных тем встречи Владимира Путина с местной общественностью станет медицина.

09:30 06.03.2020 66 единиц спецтехники МУП «САЖХ г. Иванова» вышли на улицы Иваново для проведения уборки в ночь на 6 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Для сравнения — 3 марта в уборке улиц было задействовано 39 единиц техники. Подробности в материале: Иваново готовят к приезду Владимира Путина: как убирают город

09:39 06.03.2020 Движение автотранспорта сразу по нескольким улицам ограничат в Иваново 6 марта с 11:00 «до окончания мероприятий», сообщили в пресс-службе администрации города. Местные СМИ связывают ограничение движения с приездом в город президента Владимира Путина. Подробности в материале: В Иваново перекроют движение автотранспорта

10:03 06.03.2020 Третья поездка в Ивановскую область состоялась 26 мая 2014 года, напоминают newsivanovo.ru. Владимир Путин провёл заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления и осмотрел выставку «Лучшие муниципальные практики Ивановской области». В числе успешных проектов Путину назвали управление водоснабжением и водоотведением города и индустриальный парк «Родники».

10:36 06.03.2020 6 марта 2020 года в Иванове ограничено движение транспорта. ivgoradm.ru

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11:13 06.03.2020 В октябре 2019 года губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский говорил о создании парашютного кластера на базе АО «Полёт». Читайте об этом: Ивановская область стала доступнее для инвесторов — Воскресенский

11:44 06.03.2020 Ночные работы в городе Иваново перед приездом президента РФ. Instagram blag_ivgoradm

12:16 06.03.2020 Ивановскому мальчику, которого Путин держал на руках в роддоме, исполнилось 20 лет, сообщает ivanovonews.ru. 7 марта 2000 года исполняющий обязанности президента России Владимир Путин посетил в городе Иваново НИИ Материнства и детства, где в палате № 306 родильного отделения ему показали малыша, родившегося накануне в семье Марковых. «Сегодня, 6 марта 2020 года, в день своего рождения, Антон Марков, которому исполнилось 20 лет, вручил цветы доктору, которая принимала роды. Заведующая отделением Татьяна Кулагина, в свою очередь, вручила юноше фотографию с президентом, на которой Антону был лишь один день», — сообщает ivanovonews.ru.

12:45 06.03.2020 Владимира Путина ждут на Ивановском парашютном заводе с ранцами под Гжель. Цитата из телеграм-канала «Пул № 3»

13:12 06.03.2020 Город Иваново усиленно приводят в порядок перед приездом президента. Днём 6 марта, как сообщают городские власти, на уборке городе работают 13 единиц спецтехники и 69 рабочих подрядных организаций.

13:13 06.03.2020 В ночь с 5 на 6 марта также проводились работы. Instagram blag_ivgoradm

13:15 06.03.2020 Младенцу с этой фотографии сегодня, 6 марта 2020 года, исполнилось 20 лет. Владимир Путин во время посещения НИИ материнства и детства имени Городкова в Иванове 6 марта 2000 года. kremlin.ru

14:01 06.03.2020 Здание металлопроизводства Ивановского парашютного завода ОАО «Полёт». 6 марта 2020 года Путин будет встречаться здесь с общественностью

14:34 06.03.2020 Президент России Владимир Путин прибыл в Ивановскую область 6 марта. В ранее анонсированной программе поездки Путина сообщалось, что он намерен посетить детскую поликлинику города Иваново, а также побывать на Ивановском парашютном заводе «Полёт». Там планируется провести встречу президента с общественностью. Читайте подробнее: Владимир Путин прибыл в Иваново

14:35 06.03.2020 Активисты Ивановского отделения ОНФ перед приездом в регион президента РФ Владимира Путина резко раскритиковали местные власти: поводом стало голосование по благоустройству общественных территорий в областном центре в 2020 году, итоги которого власти решили не принимать во внимание.

14:58 06.03.2020 Ивановский завод «Полёт» выпускает более всех парашютов для ВВС России. А работают здесь, в большинстве своём, женщины. Возможно, именно поэтому предприятие было выбрано для посещения Владимиром Путиным в преддверии 8 Марта.

14:59 06.03.2020 Владимир Путин приехал в детскую поликлинику N6 в Иваново.

15:20 06.03.2020 Детская поликлиника №6 в Иваново. 4gkb.ru

15:30 06.03.2020 Десятки ивановцев приветствовали президента РФ Владимира Путина, который находится в Иванове с рабочей поездкой 6 марта. Читайте также: Владимира Путина в Иванове приветствовали десятки жителей

15:36 06.03.2020 Один из местных жителей пожаловался Владимиру Путину на то, что 10 лет живет в доме без отопления, хотя дом, по его словам, находится «на газовой трубе», и у него есть все необходимые документы. От губернатора, по словам мужчины, на свои многочисленные обращения он получает одни отписки. Президент внимательно выслушал мужчину попросил его подойти после встречи к губернатору Ивановской области, чтобы лично рассказать о своей проблеме.

15:37 06.03.2020 «Мы вас любим!» — крикнули Владимиру Путину в толпе во время общения с жителями Иваново. «Я вас тоже», — отреагировал президент.

15:38 06.03.2020 Владимир Путин сфотографировался с молодым жителем Иваново и его маленьким ребенком, взяв младенца-девочку на руки.

15:40 06.03.2020 Владимир Путин в Иваново. Цитата из видео паблика vk. commoyoivanovo

15:41 06.03.2020 Президент РФ Владимир Путин в ходе своей поездки в Иваново 6 марта посетил детскую поликлинику №6. Глава государства осмотрел врачебные кабинеты. Читайте подробнее: Путин в Иванове ознакомился с работой детской поликлиники

15:44 06.03.2020 Владимир Путин прибыл на парашютный завод «Полёт».

15:47 06.03.2020 Парашюты завода «Полёт» на международном промышленно-экономическом форуме «Золотое кольцо» 2014. ivparachute.ru

15:55 06.03.2020 Владимир Путин на парашютном заводе «Полёт» поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 Марта.

15:57 06.03.2020 «На 18% в Иваново увеличилось количество детей. Это очень хороший показатель», — сказал Владимир Путин, напомнив, что Иваново называют «городом невест». «Мы со своей стороны стараемся по-максимуму поддержать семьи с детьми, материнство, детство», — сказал президент.

16:00 06.03.2020 Экскурсию по цехам Ивановского парашютного завода провели для Владимира Путина во время его визита на предприятие 6 марта. Об этом: Президенту Путину в Иванове показали, где создаются парашюты

16:02 06.03.2020 Во время встречи Владимира Путина с жителями Иваново одна из местных жительниц трижды расцеловалась с президентом. Путин упомянул об этом во время общения на парашютном заводе, отметив, что это зафиксировали телекамеры, и женщина теперь будет знаменитой.

16:07 06.03.2020 Иваново демонстрирует хорошие демографические показатели. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в ходе рабочей поездки в Ивановскую область. «Что меня очень радует — на 18% в Иваново увеличилось количество детей. Это всё-таки очень серьёзный, значимый и хороший показатель», — заявил Путин. «Тоже известно и тривиально, но, тем не менее, основная нагрузка, как все мы хорошо знаем, всегда в семье лежит в подавляющем большинстве случаев до сих пор на женских плечах. Это и дети, и хозяйство. Поэтому я поздравляю вас, всем желаю успехов в карьере, чтобы эта очень важная составляющая для страны, для общества, для государства и для каждой из семей, не мешала, а помогала вам, морально подталкивала для того, чтобы и карьера была успешной и чтобы дома всё было хорошо», — указал он. Читайте также: «Очень радует» — Путин отметил рост численности детей в Иваново

16:07 06.03.2020 Общий объем средств, которые государство отправляет на поддержку семей с тремя детьми, превысит миллион рублей, отметил Владимир Путин. «Это уже очень приличные деньги, — заметил президент. — Я посмотрел справки, у вас 1 кв. метр стоит порядка 40 тыс. рублей».

16:10 06.03.2020 Государство пытается максимально удовлетворить потребности семей с детьми с учётом имеющихся бюджетных ограничений. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в ходе рабочей поездки в Ивановскую область. «Мы со своей стороны, имея в виду государство, стараемся по максимуму, имея в виду все известные так называемые бюджетные ограничения, но тем не менее постоянно ищем возможность поддержать семьи с детьми, материнство, детство», — заявил Путин. «Знаете о большой программе перинатальных центров, которые у нас по всей стране построены практически, знаете вы, наверняка, о тех последних предложениях, которые с правительством прежнего состава вырабатывали по поводу направлений поддержки семьи, семей с детьми», — подчеркнул он. Читайте подробнее: Государство постоянно ищет способ поддержать семьи с детьми — Путин

16:10 06.03.2020 У Владимира Путина попросили добиться снижения первоначального взноса для молодых семей с детьми при обращении в банк за кредитом на улучшение жилищных условий. Президент пообещал, что правительство займется проработкой этого вопроса и подумает, что можно сделать в этом направлении.

16:13 06.03.2020 Число женщин в возрасте до 29 лет сократилось в России на 4,5 млн человек, сообщил Владимир Путин, говоря о причинах снижения рождаемости. «Это очень много», — признал президент. Он отметил, что падение рождаемости было ожидаемым, однако сегодня принимаются беспрецедентные меры по стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми.

16:19 06.03.2020 Ветеран труда на встрече с Владимиром Путиным в Иваново попросила президента России увековечить память о трудовом подвиге ивановских ткачих в годы Великой Отечественной войны. «80 процентов обмундирования Красной армии производилось в Иваново, в три смены работали», — напомнил Владимир Путин и пообещал помочь ивановцам в удовлетворении этой просьбы.

16:20 06.03.2020 Подавать заявления на дополнительные выплаты на детей, предложенные в рамках послания президента Федеральному собранию, можно будет начиная с 1 июля. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в ходе рабочей поездки в Ивановскую область. «Решение принято. Оно принято окончательно, бесповоротно. Оно будет реализовано, как я уже сказал в послании и потом на подобных встречах в регионах. Мы будем выплачивать, рассчитывать будем выплаты с 1 января текущего года», — заявил Путин. Он отметил, что заявления по пособиям можно будет подавать с 1 июля, по маткапиталу — даже раньше. «С 1 июля можно будет подавать заявления. Но всё равно задним числом будет пересчитываться и выплаты будут начисляться с 1 января», — пояснил он. Читайте также: Путин рассказал о сроках введения допонительных выплат на детей

16:23 06.03.2020 Многодетная жительница Иваново рассказала Владимиру Путину, что ее дочка разрешила ей не идти на утренник, потому что она встречается с президентом. «Он живет в Москве, в большом доме», — передала женщина слова дочери. «Большим домом» в Ленинграде называли здание управления КГБ», — улыбнулся президент, служивший в Ленинградском управлении КГБ в 1970-е годы. Это здание на Литейном проспекте, 4, до сих пор петербуржцы зовут именно так. Там сейчас находится УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

16:27 06.03.2020 Президент РФ Владимир Путин поздравил женское население России с Международным женским днём. Соответствующее заявление он сделал в ходе поездки в Иваново. «В преддверии праздника действительно хотел с вами встретиться, поздравить вас всех. Я еще буду иметь удовольствие, надеюсь, и сделаю это в средствах массовой информации, на всю страну. Но тем не менее уже сейчас, думаю, пора начинать поздравлять», — сказал Путин. Читайте также: Путин поздравил женщин с 8 марта

16:29 06.03.2020 У президента попросили посодействовать появлению в Иваново своего дворца водных видов спорта. На сегодня площадь всех бассейнов в Ивановской области в 14 раз ниже, чем это рекомендовано Минспортом, признал губернатор региона. Владимир Путин предложил взять за основу соответствующий дворец в Казани. Стоимость строительства бассейна для Иваново составляет порядка 800 млн рублей, одна область такую стройку не потянет, необходимо федеральное софинансирование. Путин попросил губернатора прислать ему копию обращения областных властей к федеральным по поводу этого объекта.

16:32 06.03.2020 Дополнительные выплаты на детей, предложенные в рамках послания президента Федеральному собранию, будут скорректированы с учётом доходов семей. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в ходе рабочей поездки в Ивановскую область. «Ещё раз напомню — они касаются тех семей, где уровень общего дохода в семье на человека ниже, чем средний минимальный прожиточный минимум. Это касается не всех семей, а тех, у кого доходы не достигают минимального прожиточного минимума. Им будет выплачиваться 50% от прожиточного минимума ребёнка в данном регионе, высчитанный за второй квартал прошлого года», — заявил Путин. «Я смотрел справки — в Иваново это 10 тыс. с чем-то, 10 тыс. 200, что ли. То есть 50% — это будет 5 тыс. 100 с небольшим. При этом что очень важно — если после начисления этой выплаты выяснится, что семья, тем не менее, имеет доход на человека меньше прожиточного минимума, то мы перейдём к выплате не 50%, а 100% от прожиточного минимума ребёнка», — подчеркнул президент. Читайте подробнее: Путин уточнил размер выплат для семей с детьми с низкими доходами

16:34 06.03.2020 Волонтёрство так активно развивается в России, потому что «легло» на русскую душу, считает Владимир Путин.

16:40 06.03.2020 «Высшего счастья для человека, чем воспитание ребенка, не существует. А в центре этого процесса стоит женщина», — подчеркнул президент Владимир Путин на встрече в Иваново.

16:43 06.03.2020 Правительство проанализирует возможности снизить размер первоначального взноса для многодетных семей. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в ходе рабочей поездки в Ивановскую область. «С губернатором ехали из аэропорта — как раз обсуждали эту тему. Именно об этом и говорили, что первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми. Сложно. Мы подумаем, правительством подумает. Будем считать, что такое поручение уже есть. И технически надо организовать, и финансово посчитать. Но это действительно проблема», — заявил Путин. Подробности в материале: Первоначальные взносы по ипотекам для семей с детьми пересмотрят — Путин

16:44 06.03.2020 Студентка Наталья попросила у Путина посодействовать созданию детских комнат, мини-детсадов при вузах и на предприятиях, чтобы помочь молодым женщинам совмещать материнство с учебой и работой. Президент сказал, что там, где это целесообразно, можно создавать такие комнаты. Однако генеральной линией всё-таки является строительство нормальных детских садов, ликвидация дефицита мест в детсадах.

16:47 06.03.2020 Владимир Путин ответил на вопрос о возможности использовать средства материнского капитала для газификации частных домов, где живут многодетные семьи. Президент высказал опасение, что средства маткапитала могут уйти на это, а на сам дом уже не останется. Однако обещал подумать в отношении тех случаев, когда дом уже построен, и осталось подвести к нему газ.

16:48 06.03.2020 У Путина спросили, устал ли он быть во главе государства.

16:49 06.03.2020 «Дело не в том что я устал или не устал, или хочу куда-то в сторону уйти. Я воспринимаю это не как работу, а как судьбу. Бесконечно благодарен людям за поддержку, без нее нельзя было бы ничего сделать», — заявил президент.

16:51 06.03.2020 Владимир Путин объясняет, почему в Конституцию предложено внести поправку о недопустимости занятия должности президента одним человеком более двух сроков, без слова «подряд». Он подчеркивает, что необходимо обеспечить сменяемость власти.

16:52 06.03.2020 «Мне нравится моя работа, но пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, я этого боюсь, и я не могу на это пойти», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос, почему он не хочет продлить свои президентские полномочия сверх установленного срока.

16:53 06.03.2020 Демографическая политика, стимулирующая рост числа детей, необходима на фоне «демографической ямы» 1990-х годов. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в ходе рабочей поездки в Ивановскую область. «Наша общая цель заключается в том, чтобы в семьях появлялось больше детей. Это единственный выход из ситуации. Для этого нужно, разумеется, поддерживать семьи. Мы изыскиваем самые разные возможные варианты для того, чтобы, несмотря на так называемое бюджетное ограничение, всё-таки точечно поддержать те семьи, которые нуждаются в поддержке. Мы будем делать это дальше», — заявил Путин. Читайте также: «Наша общая цель в том, чтобы появлялось больше детей» — Путин

17:00 06.03.2020 Будет рассмотрен вопрос увековечивания труда ткачих города Иваново в годы Второй мировой войны. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в ходе рабочей поездки в Ивановскую область. «Если мне память не изменяет, 80% всего обмундирования Красной армии производилось в Иваново. В три смены работали и больше чем в три смены. Поэтому если не Иваново, то тогда какие города могут заслуживать такого звания? Конечно, обязательно рассмотрим. Я думаю, решим положительно», — заявил Путин. Читайте также: Путин согласился увековечить труд женщин Иваново в годы войны

17:04 06.03.2020 Если бы главой Госсовета стал российский президент Владимир Путин, это бы привело к двоевластию, которое губительно для страны, как и отказ от сильной президентской власти. Об этом глава государства сообщил 6 марта в Иваново на встрече с представителями общественности. Об этом: Путин прокомментировал идею возглавить Госсовет

17:09 06.03.2020 У президента в Иваново попросили помочь превратить здание и территорию одной из заброшенных фабрик в городское креативное пространство. Владимир Путин напомнил о том, что подобный опыт реализован в проекте «Новая Голландия» в Петербурге, на территории бывших военных складов. Президент обещал подумать о том, как федеральная власть может помочь властям Ивановской области в реализации своего проекта креативного пространства. Он сообщил, что переговорит по этому поводу с Игорем Шуваловым, главой ВЭБ, который может стать инвестором проекта.

17:09 06.03.2020 Расчёт выплат семьям с детьми не будет учитывать прошлые социальные выплаты в качестве составляющей дохода. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в ходе рабочей поездки в Ивановскую область. «Все выплаты, которые выплачивало государство в предыдущие периоды времени, не должны учитываться при подсчёте выплат, при организации подсчёта выплат текущего и следующих годов», — заявил Путин. Читайте также: Прошлые выплаты для семей с детьми не повлияют на размер соцпомощи — Путин

17:14 06.03.2020 Жительница Иваново рассказала Владимиру Путину о том, что последняя школа в Иванове была введена в строй ещё в 1990-х годах, отметив, что рождаемость растёт, и город «задыхается».

17:15 06.03.2020 Губернатор Воскресенский отметил, что в этом году в Иваново впервые за 30 лет откроется новая школа.

17:16 06.03.2020 В настоящее время период оформления материнского капитала неудовлетворителен и потому будет сокращён. Об этом 6 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в ходе рабочей поездки в Ивановскую область. «Мы это обсуждали неоднократно. Мы договорились о том, что оформление материнского капитала должно быть существенно сокращено по срокам. На сегодняшний день мы договорились с 15 календарных дней уйти на, по-моему, пять рабочих дней», — заявил Путин. «А в дальнейшем всё это должно без обращения человека в соответствующие структуры только в электронной системе… различные органы управления, компании, финансовые учреждения должны обмениваться информацией между собой. Но для этого наши коллеги в регионах должны создать полноценную базу для того, чтобы наполнить ею соответствующие электронные системы. Работа такая идёт», — подчеркнул он. По его словам, такая работа может быть сделана к началу 2021 года. Читайте также: Оформление маткапитала ускорят с помощью электронных систем — Путин

17:16 06.03.2020 Однако, отметил губернатор, при таком количестве школьников и темпах строительства в ближайшие годы проблему второй смены решить не удастся.

17:19 06.03.2020 О своём опыте прыжков с парашютом рассказал российский президент Владимир Путин 6 марта на встрече с общественниками в Иваново. Во время посещения парашютного завода «Полет» в Иванове глава государства рассказал, что знаком с парашютами по тренировкам: «Когда я это делал — прыгал в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем были другие парашюты, другая технология, другие материалы». Читайте подробнее: Путин рассказал о прыжке с парашютом

17:23 06.03.2020 Встреча Владимира Путина с представителями общественности Ивановской области. kremlin.ru

17:32 06.03.2020 Ивановский интердом будет существовать и будет развиваться, мы всё для этого сделаем, это учреждение, может быть приобретёт другое звучание, чем в 1930-х, но оно уникально, и оно будет развиваться, отметил Владимир Путин.

17:33 06.03.2020 Путин ответил на вопрос жительницы Иваново, которая спросила, какие качества она должна воспитать в сыне, чтобы он мог в будущем стать президентом России. «Нужно, чтобы он вырос добрым, порядочным человеком, чтобы он любил и его любили», — ответил Владимир Путин, оговорившись, что родителям в любом случае виднее. «Всё самое основное в человеке закладывается в первые дни жизни. Роль женщины здесь уникальна. Это первый человек. Нужно, чтобы у ребенка воспитывались чувства добра, справедливости, любви. Надеюсь, у вашего сына будут все шансы добиться своей цели», — добавил президент.

17:35 06.03.2020 Владимир Путин посетил парашютный завод «Полет» в Иваново. ivanovoobl.ru

17:37 06.03.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию России вносятся минимум на ближайшие 30 лет, а может быть и на 50. Об этом: Путин считает, что поправки в Конституцию вносятся на ближайшие 30 лет

17:39 06.03.2020 Москва стала «покруче многих других европейских столиц», заявил 6 марта российский президент Владимир Путин на встрече с общественниками в Иваново. По его словам, Москва — быстроразвивающийся город, что касается столицы — России есть чем гордится. Читайте также: Путин: Москва покруче многих других европейских столиц

17:53 06.03.2020 Большим конкурентным преимуществом назвал умение человека работать в команде президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Иваново. Российский президент отметил, что сейчас всё больше людей обучаются индивидуально, добиваясь хороших результатов. Однако не только этим определяется успех. [[[quote-0]]]

Читайте подробнее: Путин: умение работать в команде — это сегодня большое преимущество