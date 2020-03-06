Салехард, 6 марта, 2020, 06:59 — ИА Регнум. В Салехарде была представлена форма спортсменов, которые будут защищать честь ЯНАО и страны на Арктических играх в Канаде. Об этом сообщает ТРК «Ямал-Регион».

Фрагмент сюжета ТРК «Ямал-Регион» Форма ямальской команды на Арктических играх -2020

Форма изготовлена с национальными орнаментами и символикой Ямала. Арктические игры пройдут в Канаде с 15 по 21 марта 2020 года в городе Уайтхорс (Юкон, Канада). Ямал представит команда из более 100 человек, среди которых 67 спортсменов, 12 тренеров, врач, переводчик и культурная группа.

Ямальские спортсмены будут бороться за медали в девяти дисциплинах: бег и биатлон на снегоступах, настольный теннис, традиционный биатлон, стрельба из лука, лыжные гонки, арктическое многоборье, мини-футбол и фигурное катание.