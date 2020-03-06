Президент РФ Владимир Путин 5 марта провёл встречу с лидерами думских фракций, а также со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Встречу анонсировал накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что вопрос о досрочных выборах в Госдуму РФ не стоит на повестке дня. Стороны обсудили предложения по изменению Конституции РФ. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Российской Федерации

22:48 05.03.2020 Как и обещал накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча начнётся поздно вечером 5 марта. Не исключено, что это связано с состоявшимися ранее переговорами между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые продолжались более пяти часов.

23:01 05.03.2020 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о начале встречи Владимира Путина с лидерами думских фракций.

00:30 06.03.2020 Голосование по изменениям в Конституцию РФ, которое состоится 22 апреля, пройдёт по модели выборов главы государства. Об этом в ходе встречи с лидерами думских фракций заявил президент РФ Владимир Путин. «Всё будет проведено по модели президентских выборов. Наказания за нарушения должны быть такими же», — сказал Путин. Читайте также: Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт по модели выборов президента

00:38 06.03.2020 Авторами проекта закона о поправке к Конституции должны быть граждане России, заявил 6 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. Подробности в материале: Путин: авторами поправок в Конституцию должны быть граждане России

00:47 06.03.2020 Россия сильно изменилась с момента принятия Конституции в 1993 году, поэтому поправки в основной закон страны остаются востребованными, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы РФ. «Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна, и, конечно, поправки востребованы», — заявил российский лидер. Читайте подробнее: Путин: Россия стала другой, поэтому поправки в Конституцию нужны

00:47 06.03.2020 В предложенных изменениях в Конституцию РФ отсутствуют поправки с отрицательным смыслом. Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. «Я не вижу ни одной поправки с отрицательным смыслом. По всем позициям можно ответить только положительно: мы улучшили Конституцию, и, вообще, жизнь Конституции — это жизнь не одного поколения», — сказал Жириновский Об этом: Жириновский предложил проводить ежегодные выборы в апреле

00:52 06.03.2020 Большинство из внесённых депутатами поправок по изменениям в Конституцию РФ учтено и поддержано. Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. «Мы договорились с депутатами, что основные предложения пойдут через рабочую группу. Но мы не ограничивали их в инициативах по внесению поправок. Большинство из них учтено и поддержано. Для нас важным является социальный блок — материнский капитал, индексация пенсий. Поддерживается вопрос укрепления суверенитета нашей страны. Конечно, это поддержка семьи, детства, культуры. Важна и поддержка соотечественников», — сказал Неверов. Читайте также: Депутатов не ограничивали по предложениям в Конституцию — Неверов

00:57 06.03.2020 На рассмотрение Комитета Госдумы по госстроительству поступило 387 поправок, 200 из которых было рекомендовано принять. Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин («Единая Россия»). «У нас поступило 387 поправок. Комитет завершил работу, обсудили каждую поправку. 200 поправок предложено принять, 177 — отклонить. Это поправки, предложенные всеми партиями, рабочими группами. Предлагается в третью главу внести 47 поправок, в четвёртую главу — 20 поправок, в пятую — 32 поправки, в шестую — 25 поправок, в седьмую — 25 поправок, в восьмую — 12 поправок», — сказал Володин. Подробности в материале: Володин заявил о нескольких сотнях поправок в Конституцию

01:04 06.03.2020 Граждане РФ поддерживают думские партии за формулирование задач, которые нужно решать. Об этом в ходе встречи с лидерами думских фракций заявил президент РФ Владимир Путин. «За каждым из вас — миллионы ваших сторонников. Эти люди поддерживают вас потому, что вы формулируете так задачи, которые нужно решать, и как те люди, которые вас поддерживают, хотели бы решать эти проблемы. Они хотят, чтобы мы добивались целей, которые вы формулируете. Но подходы у каждого свои. Простому человеку нередко трудно разобраться в деталях. Но чего все хотят и что нас объединяет — наша страна», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин рассказал об объединяющем факторе России

01:10 06.03.2020 В России недопустимы новые попытки дестабилизации политической ситуации, заявил 6 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в преддверии второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию. Подробности в материале: Путин заявил о недопустимости новых попыток раскачки страны

01:11 06.03.2020 Позиция лидеров фракций Госдумы в разработке поправок в российскую Конституцию была решающим фактором, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских партий в Кремле. Подробности в материале: Путин рассказал о деятельности Госдумы по поправкам в Конституцию

01:29 06.03.2020 Помочь провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ так, чтобы процедура и результаты не вызывали сомнений, предложил парламентским партиям президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы РФ. Читайте подробнее: Путин: прошу направить на избирательные участки наблюдателей от всех партий

01:47 06.03.2020 Российские граждане имеют общие цели, состоящие в том, что все они хотят видеть государство сильным и достойно выглядящим на международной арене, а общество — справедливым, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в Кремле. Читайте также: Путин: все граждане России хотят процветания государства

01:48 06.03.2020 Все фракции Государственной думы поддерживают предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию, заявил 6 марта спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на встрече руководителей фракций с президентом. Подробности в материале: Володин: президентские поправки в Конституцию поддержат все фракции Госдумы

02:15 06.03.2020 Россия столкнулась не только с новыми вызовами, но и обрела новые возможности, которые будет правильно закрепить в Конституции, заявил 6 марта президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. Подробности в материале: Путин заявил о новых возможностях России, которые должны быть в Конституции

02:32 06.03.2020 Извинения за задержку в графике принес президент РФ Владимир Путин лидерам парламентских фракций на встрече с ними в Кремле, которая началась уже за полночь. При этом Путин отметил, что часто остается работать в Кремле допоздна. Подробности в материале: Путин извинился перед лидерами фракций за позднюю встречу

03:20 06.03.2020 Возможности для реализации социально ориентированной политики в России существуют, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с лидерами парламентских фракций. Читайте также: Путин: Россия может проводить социально ориентированную политику

05:13 06.03.2020 Обновленная Конституция РФ должна объединять граждан России вне зависимости от уровня их доходов, политических воззрений, национальности, вероисповедания или региона пребывания, заявил в Кремле российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы. Читайте подробнее: Путин отметил важность обновленной Конституции для консолидации общества

07:04 06.03.2020 Встреча с руководителями фракций Государственной думы. kremlin.ru

08:06 06.03.2020 На встрече с руководителями фракций Государственной думы. kremlin.ru