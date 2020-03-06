Поправки ждут: Путин встретился с лидерами фракций Госдумы – трансляция
Как и обещал накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча начнётся поздно вечером 5 марта. Не исключено, что это связано с состоявшимися ранее переговорами между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые продолжались более пяти часов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о начале встречи Владимира Путина с лидерами думских фракций.
Голосование по изменениям в Конституцию РФ, которое состоится 22 апреля, пройдёт по модели выборов главы государства. Об этом в ходе встречи с лидерами думских фракций заявил президент РФ Владимир Путин.
«Всё будет проведено по модели президентских выборов. Наказания за нарушения должны быть такими же», — сказал Путин.
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Авторами проекта закона о поправке к Конституции должны быть граждане России, заявил 6 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.
Подробности в материале: Путин: авторами поправок в Конституцию должны быть граждане России
Россия сильно изменилась с момента принятия Конституции в 1993 году, поэтому поправки в основной закон страны остаются востребованными, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы РФ.
«Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом. По сути, у нас уже другая страна, и, конечно, поправки востребованы», — заявил российский лидер.
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В предложенных изменениях в Конституцию РФ отсутствуют поправки с отрицательным смыслом. Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
«Я не вижу ни одной поправки с отрицательным смыслом. По всем позициям можно ответить только положительно: мы улучшили Конституцию, и, вообще, жизнь Конституции — это жизнь не одного поколения», — сказал Жириновский
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Большинство из внесённых депутатами поправок по изменениям в Конституцию РФ учтено и поддержано. Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.
«Мы договорились с депутатами, что основные предложения пойдут через рабочую группу. Но мы не ограничивали их в инициативах по внесению поправок. Большинство из них учтено и поддержано. Для нас важным является социальный блок — материнский капитал, индексация пенсий. Поддерживается вопрос укрепления суверенитета нашей страны. Конечно, это поддержка семьи, детства, культуры. Важна и поддержка соотечественников», — сказал Неверов.
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На рассмотрение Комитета Госдумы по госстроительству поступило 387 поправок, 200 из которых было рекомендовано принять. Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин («Единая Россия»).
«У нас поступило 387 поправок. Комитет завершил работу, обсудили каждую поправку. 200 поправок предложено принять, 177 — отклонить. Это поправки, предложенные всеми партиями, рабочими группами. Предлагается в третью главу внести 47 поправок, в четвёртую главу — 20 поправок, в пятую — 32 поправки, в шестую — 25 поправок, в седьмую — 25 поправок, в восьмую — 12 поправок», — сказал Володин.
Подробности в материале: Володин заявил о нескольких сотнях поправок в Конституцию
Граждане РФ поддерживают думские партии за формулирование задач, которые нужно решать. Об этом в ходе встречи с лидерами думских фракций заявил президент РФ Владимир Путин.
«За каждым из вас — миллионы ваших сторонников. Эти люди поддерживают вас потому, что вы формулируете так задачи, которые нужно решать, и как те люди, которые вас поддерживают, хотели бы решать эти проблемы. Они хотят, чтобы мы добивались целей, которые вы формулируете. Но подходы у каждого свои. Простому человеку нередко трудно разобраться в деталях. Но чего все хотят и что нас объединяет — наша страна», — сказал Путин.
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В России недопустимы новые попытки дестабилизации политической ситуации, заявил 6 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в преддверии второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию.
Подробности в материале: Путин заявил о недопустимости новых попыток раскачки страны
Позиция лидеров фракций Госдумы в разработке поправок в российскую Конституцию была решающим фактором, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских партий в Кремле.
Подробности в материале: Путин рассказал о деятельности Госдумы по поправкам в Конституцию
Помочь провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ так, чтобы процедура и результаты не вызывали сомнений, предложил парламентским партиям президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы РФ.
Читайте подробнее: Путин: прошу направить на избирательные участки наблюдателей от всех партий
Российские граждане имеют общие цели, состоящие в том, что все они хотят видеть государство сильным и достойно выглядящим на международной арене, а общество — справедливым, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в Кремле.
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Все фракции Государственной думы поддерживают предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию, заявил 6 марта спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на встрече руководителей фракций с президентом.
Подробности в материале: Володин: президентские поправки в Конституцию поддержат все фракции Госдумы
Россия столкнулась не только с новыми вызовами, но и обрела новые возможности, которые будет правильно закрепить в Конституции, заявил 6 марта президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.
Подробности в материале: Путин заявил о новых возможностях России, которые должны быть в Конституции
Извинения за задержку в графике принес президент РФ Владимир Путин лидерам парламентских фракций на встрече с ними в Кремле, которая началась уже за полночь.
При этом Путин отметил, что часто остается работать в Кремле допоздна.
Подробности в материале: Путин извинился перед лидерами фракций за позднюю встречу
Возможности для реализации социально ориентированной политики в России существуют, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с лидерами парламентских фракций.
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Обновленная Конституция РФ должна объединять граждан России вне зависимости от уровня их доходов, политических воззрений, национальности, вероисповедания или региона пребывания, заявил в Кремле российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.
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