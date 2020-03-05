Людиново, Калужская область, 5 марта, 2020, 23:01 — ИА Регнум. В калужском городе Людиново 5 марта временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша вручил ветерану Великой Отечественной войны Марии Матвеевне Власенковой юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Врио губернатора области Владислав Шапша вручил ветерану Великой Отечественной войны Марии Матвеевне Власенковой юбилейную медаль

В годы войны Мария Власенкова работала в строительных и сельскохозяйственных организациях. По призыву Сталинградского обкома комсомола Власенкова была направлена в 6-й зенитно-пулеметный полк Сталинградского корпуса ПВО связисткой, а затем в 3-й батальон — неосвобожденным комсоргом до конца войны. Затем Мария Матвеевна работала в строительстве и промышленности. Мария Власенкова награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями.

В этот же день в Людиново врио калужского губернатора Владислав Шапша принял участие в возложении цветов к Вечному огню на площади Победы, а также осмотрел стелу «Город Воинской Доблести» в городском парке культуры и отдыха.