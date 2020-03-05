Калуга, 5 марта, 2020, 22:41 — ИА Регнум. В Калуге на заводе электронных изделий АО «Автоэлектроника» планируется реализовать проект по запуску первого в России отечественное производства электронных датчиков для управления двигателем и датчиков положения коленчатого вала для применения в автоматических коробках передач. Об этом 5 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации экспертного совета Фонда развития промышленности (ФРП)

Admoblkaluga.ru Здание АО «Автоэлектроника»

Заказчиками продукции намерены стать структуры концерна «Рено-Ниссан-АвтоВаз», на предприятиях которых производят автомобили марок Lada Granta, Lada Vesta, Lada Xray, Lada Largus, Niva 4*4 и Datsun. В настоящее время устанавливаемые на этих автомобилях двигатели и автоматические коробки переключения передач комплектуются иностранными датчиками. Благодаря созданию нового производства доля импорта снизится до 42%.

Калужскому предприятию одобрен заём сроком на пять лет по совместной федерально-региональной программе «Комплектующие изделия» по ставке 1% годовых на первые три года пользования займом и 5% на оставшийся срок. Общий бюджет проекта — 51,2 млн рублей, из которых 26 млн рублей могут быть предоставлены Фондом в виде льготного займа, а 11,1 млн рублей — в виде займа от Фонда развития промышленности Калужской области.