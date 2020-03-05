Тамбов, 5 марта, 2020, 18:34 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в ходе рабочей встречи обсудили перспективы развития энергетической отрасли региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Речь шла о концепции цифровой трансформации.

Tambov.gov.ru Александр Никитин и Игорь Маковский

Встреча прошла сегодня, 5 марта. Губернатор Александр Никитин отметил высокие показатели работы филиала «Россети Центр Тамбовэнерго».

«Совместно мы реализуем многие значимые проекты в регионе», — подчеркнул он.

В ходе встречи речь шла о развитии электросетевого комплекса Тамбовщины. В частности, Игорь Маковский рассказал о концепции цифровой трансформации, реализуемой компанией «Россети». Она предполагает преобразование электросетевой инфраструктуры посредством внедрения современных технологий.

На данный момент в Тамбовской области приступили к реализации проекта по созданию объединенного центра управления сетями в здании исполнительного аппарата филиала «Россети Центр Тамбовэнерго». Ожидается, что это создаст высокоавтоматизированную сеть и позволит управлять электроустановками с помощью цифровой системы связи.

Перспективной для отрасли в регионе является реализация пилотного проекта «Цифровой район электрических сетей», который позволит улучшить электроснабжение потребителей. Он будет осуществлен на базе электрических сетей Тамбовского района. Власти подчёркивают, что модернизация электросетевого комплекса в регионе позволит повысить эффективность его функционирования, снизить издержки и, как результат, создаст возможности формирования оптимальных механизмов долгосрочного тарифообразования для всех категорий потребителей.