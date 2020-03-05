Тверь, 5 марта, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Задачи по организации работы недавно созданного министерства демографической и семейной политики Тверской области поставил губернатор Игорь Руденя на совещании 5 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Новое министерство будет заниматься вопросами укрепления института семьи, улучшения качества жизни семей с детьми, повышения социального статуса материнства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Демография — это наш приоритет. В Тверской области важно обеспечить сохранение преемственности поколений, систему традиционных семейных ценностей», — подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона поставил перед новым министерством задачу сконцентрироваться на поддержке многодетных семей, укреплении института материнства и детства. В частности, на совещании обсуждалась возможность создания семейных центров на базе действующих социально-реабилитационных центров, для оказания комплексной поддержки семьям и детям. Кроме того, планируется запустить специальный информационный портал, на котором будут отражены все действующие в регионе направления поддержки семей с детьми.

На данный момент на территории Тверской области действует около 20 видов социальных выплат для семей с детьми. В числе таких выплат — региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое. С 1 октября 2019 года каждой семье Верхневолжья при рождении ребёнка вручается подарочный набор из 58 предметов детских принадлежностей. Также с 1 января 2020 года в регионе ввели выплаты субсидий многодетным семьям на приобретение транспортного средства, компенсаций матерям из многодетных семей на изготовление и ремонт зубных протезов, выплаты на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов. Также многодетные родители освобождены от уплаты транспортного налога. С 2019 года многодетные семьи также освобождены от оплаты коммунальной услуги по вывозу мусора.

Добавим, что в регионе с 2016 года число многодетных семей выросло на 23% — с 9 тыс. 967 до 12 тыс. 237. К 2025 году их число планируется довести более чем до 15 тыс.