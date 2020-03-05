Кострома, 5 марта, 2020, 16:42 — ИА Регнум. В ближайшее время премьер-министр России Михаил Мишустин, возможно, посетит Кострому. Об этом 3 марта сообщил ярославский «Городской телеканал».

Кострома

По данным канала, Мишустин посетит поочередно Ярославль и Кострому. Два областных центра находятся недалеко друг от друга. Ранее в интервью «РИА Новости» губернатор Костромской области Сергей Ситников сказал, что рассчитывает обсудить с высокопоставленными гостями вопрос газификации и строительства современного роддома в Костроме. Официальных заявлений по поводу визита чиновников в регион от пресс-службы областной администрации пока не последовало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рабочая поездка Михаила Мишустина в Ярославль ожидалась 10 марта, а потом сдвинулась на 13-е.

Михаил Мишустин возглавил правительство РФ 16 января 2020 года. После назначения на пост чиновник анонсировал серию рабочих поездок по регионам России, начиная с Великого Новгорода.