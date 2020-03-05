Тюмень, 5 марта, 2020, 16:18 — ИА Регнум. В Тюменской области военнослужащие и сотрудники регионального управления Росгвардии раздают весенние комплименты вместе с цветами представительницам прекрасного пола. Росгвардейцев с цветами можно увидеть на улицах Тюмени, Тобольска, Заводоуковска и других населенных пунктов области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области Сотрудники Росгвардии на тюменских улицах

В подарок приготовлено более тысячи цветов. Росгвардейцы поздравят и своих женщин-коллег, в том числе тех, кто уже вышел на заслуженный отдых.

Поздравление на дому принимают бывшие сотрудницы вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и ОМОН.